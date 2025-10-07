La speciale festa di compleanno in ricordo di Marta Vespignani: così il dolore diventa generosità

Il 5 ottobre avrebbe dovuto essere una giornata speciale. Una grave malattia, però, ha rovinato i piani ma non la voglia di ricordare chi, quel traguardo, avrebbe dovuto superare.

Davide, Edoardo e Federico Bottelli hanno deciso di fare comunque una festa di compleanno con un momento che celebrasse Marta Vespignani e la sua vita.

« Volevo fare qualcosa che lasciasse un segno – spiega Davide Bottelli – qualcosa che potesse rappresentare la sua vita intensa. Ne ho parlato con i nostri figli che hanno subito accolto l’idea. Una festa aperta ad amici e parenti ma che andasse anche oltre, per raggiungere quanti, in questi anni, ci sono stati accanto, hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla. Ne è nata una raccolta fondi mirata per unire il bene a quello sport che è stata la passione più grande della nostra famiglia: il basket».

Davide ricorda gli inizi del loro primo incontro: « Io giocavo a basket. Avevo 24 anni e Marta, che ne aveva 19, veniva a vedermi. È nato sui campi da gioco il nostro amore. Per dieci anni, al suo compleanno, le ho regalato l’abbonamento al palazzetto. Poi sono arrivati i ragazzi, Federico ed Edoardo, che si sono appassionati a loro volta al canestro. Li abbiamo sempre sostenuti, senza prevaricare e, oggi, stanno seguendo la loro strada: Edoardo ha vinto un’importante borsa di studio alla Luiss grazie al basket e Federico è a Tortona».

Basket ma anche solidarietà: « Mentre pensavo a come trasformare tanto affetto in un gesto concreto – ricorda ancora il marito Davide – mi sono imbattuto nell’appello della Varese Handicap Sport che non aveva abbastanza sedie a rotelle per accogliere i tanti bambini che chiedevano di giocare a basket in carrozzina. Ho capito che quello poteva essere il giusto modo per festeggiare Marta. Ne ho parlato con il presidente della società sportiva Carlo Maranello e ho lanciato la sottoscrizione».

L’affetto travolgente per la famiglia Bottelli e per Marta Vespigani ha permesso di raccogliere in breve i fondi per acquistare due carrozzine: « Siamo andati ben oltre ogni rosea previsione. Per cui, quanto avanza verrà destinato alla Fondazione Ascoli per sostenere il progetto del Faro. Durante i sei mesi di ricovero di Marta io le sono sempre stato vicino. Ogni giorno, dopo il lavoro, la raggiungevo in ospedale. Credo che dare una casa a chi vuole stare vicino al proprio bimbo malato sia di grande valore».

La sottoscrizione non è ancora conclusa: fino a fine ottobre si potrà donare versando al conto IT21B0100503246100082869068 con causale : donazione per carrozzina.