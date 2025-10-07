La speciale festa di compleanno in ricordo di Marta Vespignani: così il dolore diventa generosità
Il 5 ottobre scorso, Marta avrebbe compiuto 50 anni ma la malattia se l'è portata via quattro mesi fa. Davide Bottelli coni figli Federico ed Edoardo hanno organizzato una speciale raccolta fondi legata al basket
Il 5 ottobre avrebbe dovuto essere una giornata speciale. Una grave malattia, però, ha rovinato i piani ma non la voglia di ricordare chi, quel traguardo, avrebbe dovuto superare.
Davide, Edoardo e Federico Bottelli hanno deciso di fare comunque una festa di compleanno con un momento che celebrasse Marta Vespignani e la sua vita.
« Volevo fare qualcosa che lasciasse un segno – spiega Davide Bottelli – qualcosa che potesse rappresentare la sua vita intensa. Ne ho parlato con i nostri figli che hanno subito accolto l’idea. Una festa aperta ad amici e parenti ma che andasse anche oltre, per raggiungere quanti, in questi anni, ci sono stati accanto, hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla. Ne è nata una raccolta fondi mirata per unire il bene a quello sport che è stata la passione più grande della nostra famiglia: il basket».
Davide ricorda gli inizi del loro primo incontro: « Io giocavo a basket. Avevo 24 anni e Marta, che ne aveva 19, veniva a vedermi. È nato sui campi da gioco il nostro amore. Per dieci anni, al suo compleanno, le ho regalato l’abbonamento al palazzetto. Poi sono arrivati i ragazzi, Federico ed Edoardo, che si sono appassionati a loro volta al canestro. Li abbiamo sempre sostenuti, senza prevaricare e, oggi, stanno seguendo la loro strada: Edoardo ha vinto un’importante borsa di studio alla Luiss grazie al basket e Federico è a Tortona».
Basket ma anche solidarietà: « Mentre pensavo a come trasformare tanto affetto in un gesto concreto – ricorda ancora il marito Davide – mi sono imbattuto nell’appello della Varese Handicap Sport che non aveva abbastanza sedie a rotelle per accogliere i tanti bambini che chiedevano di giocare a basket in carrozzina. Ho capito che quello poteva essere il giusto modo per festeggiare Marta. Ne ho parlato con il presidente della società sportiva Carlo Maranello e ho lanciato la sottoscrizione».
L’affetto travolgente per la famiglia Bottelli e per Marta Vespigani ha permesso di raccogliere in breve i fondi per acquistare due carrozzine: « Siamo andati ben oltre ogni rosea previsione. Per cui, quanto avanza verrà destinato alla Fondazione Ascoli per sostenere il progetto del Faro. Durante i sei mesi di ricovero di Marta io le sono sempre stato vicino. Ogni giorno, dopo il lavoro, la raggiungevo in ospedale. Credo che dare una casa a chi vuole stare vicino al proprio bimbo malato sia di grande valore».
La sottoscrizione non è ancora conclusa: fino a fine ottobre si potrà donare versando al conto IT21B0100503246100082869068 con causale : donazione per carrozzina.
