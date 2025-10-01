Varese News

“La storia del bosco di via Curtatone” a Gallarate diventa uno spettacolo teatrale

Il "Gruppo teatro del bosco" comprende anche alcuni degli attivisti che hanno animato il presidio e le proteste. I fondi raccolti serviranno per le spese legali

La storia della mobilitazione per il bosco di via Curtatone a Gallarate diventa un racconto teatrale: a un anno esatto dallo sgombero del bosco, domenica 5 ottobre al salone parrocchiale di via don Frippo andrà in scena “La storia del Bosco di via Curtatone”.

In scena molti degli attivisti che hanno animato la protesta e la mobilitazione in difesa del bosco: Angela, Daniele, Fulvio, Massimo, Nicoletta, Ottavia, Sonia e Stefano, con il coordinamento e il supporto appassionato di Lorenza Zambon.

Lo spettacolo teatrale nasce proprio dall’esperienza (durata oltre due mesi e preceduta da una lunga attività informativa sul tema) del presidio in difesa del bosco, poi abbattuto per realizzare la nuova scuola unificata dei quartieri di Cascinetta e Cajello, che oggi è in costruzione. Le voci di chi ha vissuto la mobilitazione, con i suoi momenti di entusiasmo e difficoltà, si intrecciano in una narrazione collettiva che diventa memoria viva. Il teatro diventa così strumento di racconto e resistenza.

La rappresentazione sarà seguita da un aperitivo conviviale e l’ingresso è a offerta libera, con l’obiettivo di sostenere le spese legali legate alla vicenda del bosco (sono venti i manifestanti per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio).

Appuntamento domenica 5 ottobre alle 18, al centro parrocchiale di via don Frippo 11.

 

 

Pubblicato il 01 Ottobre 2025
