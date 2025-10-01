“La storia del bosco di via Curtatone” a Gallarate diventa uno spettacolo teatrale
Il "Gruppo teatro del bosco" comprende anche alcuni degli attivisti che hanno animato il presidio e le proteste. I fondi raccolti serviranno per le spese legali
La storia della mobilitazione per il bosco di via Curtatone a Gallarate diventa un racconto teatrale: a un anno esatto dallo sgombero del bosco, domenica 5 ottobre al salone parrocchiale di via don Frippo andrà in scena “La storia del Bosco di via Curtatone”.
In scena molti degli attivisti che hanno animato la protesta e la mobilitazione in difesa del bosco: Angela, Daniele, Fulvio, Massimo, Nicoletta, Ottavia, Sonia e Stefano, con il coordinamento e il supporto appassionato di Lorenza Zambon.
Lo spettacolo teatrale nasce proprio dall’esperienza (durata oltre due mesi e preceduta da una lunga attività informativa sul tema) del presidio in difesa del bosco, poi abbattuto per realizzare la nuova scuola unificata dei quartieri di Cascinetta e Cajello, che oggi è in costruzione. Le voci di chi ha vissuto la mobilitazione, con i suoi momenti di entusiasmo e difficoltà, si intrecciano in una narrazione collettiva che diventa memoria viva. Il teatro diventa così strumento di racconto e resistenza.
La rappresentazione sarà seguita da un aperitivo conviviale e l’ingresso è a offerta libera, con l’obiettivo di sostenere le spese legali legate alla vicenda del bosco (sono venti i manifestanti per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio).
Appuntamento domenica 5 ottobre alle 18, al centro parrocchiale di via don Frippo 11.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.