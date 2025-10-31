La Tartaruga Ninja in moto che dona un sorriso (e caramelle) ai bambini del Luinese

Christian Migliaccio abita a Brezzo di Bedero insieme alla sua compagna e ai suoi due bambini, di giorno lavora come magazziniere, ma nel fine settimana – quando i tanti impegni glielo permettono – indossa il costume, inforca la moto e nei panni di Raffaello, una delle Tartarughe Ninja amatissime dai più piccoli, percorre le strade del Luinese per distribuire caramelle e donare un sorriso a bambini e ragazzi.

Tutto è cominciato grazie a un trend di TikTok. Incuriosito e determinato da quei motociclisti vestiti da supereroi in giro per il mondo, anche Christian ha deciso di fare qualcosa per portare un po’ di leggerezza nelle zone vicino casa sua, «Ho cominciato – racconta Christian – circa tre mesi fa e ho già consegnato almeno 500 lecca lecca».

«Un’emozione che non si può immaginare»

All’inizio non è stato facile trovare il coraggio di lasciare casa in costume, ma è bastata l’emozione che Christian leggeva negli occhi dei suoi piccoli fan per trovare la sicurezza necessaria a continuare quella che ha cominciato a chiamare la sua «missione».

«Non si può immaginare l’emozione che ho provato – racconta Christian – di fronte agli occhi spalancati dei bambini, i grazie dei genitori e tutto l’affetto che ho ricevuto. Per fortuna ho la visiera del casco nera, altrimenti avrebbero visto qualche lacrimuccia scendere spesso e volentieri».

La diffidenza all’inizio e poi il “boom”

“Non accettare mai caramelle dagli sconosciuti!” Quante volte i nostri genitori ci avranno ripetuto questo avvertimento? Il timore di essere scambiato per qualche malintenzionato è passato anche nella testa di Christian, è proprio per questo motivo che il motociclista ha deciso di distribuire solo lecca lecca: caramelle confezionate difficili da scartare e altrettanto difficili da alterare. «Giustamente – sottolinea Christian – qualche dubbio all’inizio c’era. Io stesso non mi sarei fidato a dare ai miei figli un dolcetto ricevuto da uno sconosciuto. Quando però la voce è cominciata a girare, c’è stato un “boom”».

I piani per il futuro

Dal sindaco che vorrebbe avere una Tartaruga Ninja al posto di Babbo Natale per celebrare l’arrivo delle feste, agli insegnanti ai quali piacerebbe che facesse visita ai bambini della loro scuola. Sono diverse le richieste che Christian ha ricevuto per i prossimi mesi. Ma tra le temperature più rigide e la voglia di trascorrere più tempo coi suoi figli, che come ricorda «Sono i miei primi fan», l’arrivo dell’inverno richiede un po’ più di preparazione.

In vista però della prossima bella stagione, Christian è determinato a continuare a girare per le strade nei panni di Raffaello e donare ai più piccoli altri momenti di spensieratezza. «Mi piacerebbe – aggiunge – allargare il più possibile la zona e magari arrivare fino a Varese».