La Uyba corre ai ripari dopo l’infortunio di Boldini, arriva Dana Schmit: “Ho detto subito sì”

Classe 1997, sarà già a disposizione di coach Barbolini per la prossima gara di campionato contro Vallefoglia

Dana Schmit uyba volley

L’Eurotek Laica Uyba si è mossa con grande rapidità per tamponare l’emergenza creatasi a seguito del grave infortunio della capitana Jennifer Boldini (leggi qui). Il club bustocco accoglie una nuova palleggiatrice: l’austriaca Dana Schmit. (Foto Facebook –Igor Volley Novara)

L’atleta, che vestirà la maglia numero 8, è già arrivata alla e-Work Arena per unirsi alle compagne ed è a disposizione di coach Enrico Barbolini per la prossima sfida di campionato contro Vallefoglia.

Nata nel 1997 e alta 178 cm, Schmit vanta un curriculum di tutto rispetto, costruito sui campi di Austria, Germania, Svizzera e Francia, oltre ad alcune esperienze in Italia (Olbia e Mondovì). Tra i suoi successi più recenti, la conquista della Supercoppa nazionale e la partecipazione alla Champions League da titolare con il club francese del Mulhouse. È inoltre la palleggiatrice titolare della nazionale austriaca.

La UYBA ha individuato in Dana Schmit il profilo ideale per garantire “esperienza, affidabilità e prontezza” in un momento cruciale della stagione, affiancando Nanami Seki nel reparto di regia.

La giocatrice ha risposto immediatamente alla chiamata d’urgenza e ha voluto subito esprimere la sua vicinanza alla capitana infortunata, prima di sottolineare l’entusiasmo per la nuova avventura: “Devo subito dire che mi spiace molto per quel che è successo a Jennifer: lei non è una solo una giocatrice, ma anche la capitana e un punto di riferimento, le auguro il meglio. E’ stata una chiamata d’urgenza e ho detto subito sì: voglio aiutare la squadra in questa situazione difficile e arrivo in un club di cui ho sempre sentito parlare benissimo: anche Silke Van Avermaet, che conosco bene perchè è una mia amica, ha sempre speso parole d’oro per la UYBA, già dalla scorsa stagione. Sono arrivata qui ieri ma mi sento già a casa: è venuto a prendermi in stazione il presidente Giuseppe Pirola in persona e mi ha accompagnata subito all’arena, dove ero già stata con Novara nell’allenamento pre-season. Ho parlato subito con coach Barbolini e tutte le ragazze mi hanno accolta in maniera molto simpatica. Arrivo qui dopo tanta esperienza in Europa: forse gli anni più importanti sono stati quelli francesi: a Le Cannet ho capito che potevo davvero giocare ad alti livelli, con il Mulhouse, insieme a Silke, abbiamo raggiunto gradi traguardi. Conosco bene l’Italia grazie alle esperienza a Olbia e Mondovì e quindi credo che anche a Busto Arsizio l’ambientamento sarà velocissimo“.

Per coach Barbolini, l’arrivo della Schmit e la sua “capacità di adattarsi rapidamente ai nuovi contesti, la solidità tecnica e la mentalità internazionale” rappresentano una risorsa fondamentale per dare equilibrio e continuità alla squadra.

Pubblicato il 23 Ottobre 2025
