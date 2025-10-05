La UYBA pronta all’esordio più duro: lunedì a Busto arriva Conegliano

L’esordio in campionato, per qualsiasi squadra di qualsiasi sport, rappresenta sempre un momento piuttosto delicato perché è il momento in cui tutto ciò che si è preparato fino a quel punto deve iniziare a funzionare a puntino. Figuriamoci però quale può essere la difficoltà se dall’altra parte della barricata si trova la squadra più forte del mondo, campione di tutto e ricca di campionesse in ogni ruolo.

Questo è lo scenario in cui si trova la Eurotek Laica Busto Arsizio, in procinto di affrontare nel “Monday Night” che apre l’intero campionato, la Prosecco Doc Imoco Conegliano sul rettangolo di gioco della E-Work Arena, a partire dalle 20,30 del 6 ottobre. Un confronto che rischia di essere impari per quasi tutte le partecipanti alla Serie A ma che in casa UYBA viene preso molto sul serio.

Coach Barbolini avrà la squadra al completo, dopo aver inserito in amichevole anche le ultime reduci dai Mondiali asiatici, con tre ex di turno (Gennari, Eckl, Seki) tra le fila biancorosse a fronte di una in campo con le venete, ovvero Wolosz. L’ultimo test con il Galatasaray è stato molto confortante per le Farfalle che dovranno fronteggiare un’avversaria che ha in Gabi, Fahr e De Gennaro tre delle tante stelle a disposizione di Santarelli.

Per l’occasione anche il palasport di viale Gabardi si è rifatto il look, con nuovi seggiolini, taraflex rifatto e pubblico dei grandi eventi: alcuni settori (parterre compreso) sono già esauriti e saranno almeno 2.500 i tifosi che affolleranno le tribune della E-Work Arena, “spingendo” per un miracolo bustocco.

«La squadra sta bene, è finalmente al completo, ci stiamo allenando nel modo giusto e siamo contenti di poter finalmente giocare partite che contano – spiega Enrico Barbolini alla vigilia – Con Conegliano non sarà certo una partita agevole, ma siamo orgogliosi di poter sfidare una squadra di altissimo livello: siamo stramotivati. E poi il campionato è lungo e le premesse per iniziare bene, col sorriso e la determinazione giusta, ci sono».

L’allenatore biancorosso parla anche delle ultime arrivate: «Il primo impatto di Parra e Metwally è stato perfetto: con loro avevo già parlato molte volte durante l’estate ed entrambe hanno voglia di dimostrare di poter essere protagoniste in questo campionato e di migliorarsi. Mi sembra che si siano integrate subito al meglio, ma non avevo dubbi conoscendo le ragazze che fanno parte del gruppo».

Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 6 Van Avermaet, 7 Diouf, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 19 Boldini, 23 Parra. All. Barbolini.

Conegliano: 1 Gabi, 2 Zhu, 5 Scognamillo, 6 Ewert, 9 Lubian, 10 De Gennaro (L), 11 Haak, 13 Munarini, 14 Wolosz, 15 Adiwge, 16 Daalderop, 18 Chirichella, 19 Fahr, 23 Sillah. All. Saltarelli.