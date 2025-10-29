La Varesina ribalta il Milan Futuro e avanza in Coppa Italia

Cinque gol, diversi ribaltamenti di risultato in una gara tirata, anche a livello nervoso. Alla fine a vincere è la Varesina che supera 3-2 il Milan Futuro e si qualifica ai sedicesimi di Coppa Italia dove affronterà – mercoledì 5 novembre – la Virtus CiseranoBergamo. Al “Chinetti” di Solbiate Arno il primo vantaggio è stato firmato dai milanisti con Castiello, che al 14′ del primo tempo ha sbloccato la gara con un gran destro volante. Dopo un primo tempo non brillante, la Varesina ha trovato il pari al 42′ con Testa. Nella ripresa botta e risposta tra i due numeri 9: Magrassi riporta avanti il Milan al 9′ mentre Costantino pareggia al 13′ con una girata dal cuore dell’area. Il gol che vale la vittoria e il conseguente passaggio arriva al 21′ su azione d’angolo, con Vaz che incorna e insacca con l’aiuto della traversa.

Galleria fotografica Coppa Italia: Milan Futuro – Varesina 4 di 37

Oltre il risultato di oggi, la Varesina cercherà di sfruttare questa vittoria per rilanciarsi anche in campionato, dove il successo manca ormai da troppo tempo. Si sono viste buone cose in casa rossoblù, ma gli aspetti positivi messi in campo oggi dovranno poi essere confermati anche nelle prossime uscite, a iniziare da domenica, nella sfida del “Provasi” contro la Castellanzese.

A fine partita Mavillo Gheller – oggi in panchina per la squalifica di mister Marco Spilli, ha commentato: «È un risultato positivo per noi e una vittoria fa benissimo per il nostro morale. Siamo andati sotto, abbiamo recuperato subito e questo ci ha dato la scossa reggendo l’urto contro una squadra di qualità. Sappiamo che nel calcio quando non vengono i risultati si perde fiducia, speriamo che da domani ci si alleni con qualche sorriso in più. Giocare già settimana prossima per me è positivo perché giocare è più allenante che fare allenamento».

FISCHIO D’INIZIO

Dopo il rinvio per gli impegni in nazionale, Milan Futuro e Varesina si ritrovano di fronte al “Chinetti” di Solbiate Arno – campo casalingo per i giovani rossoneri – per la sfida dei trentaduesimi della Coppa Italia di Serie D. Entrambe inserite nel Girone B, la squadra del campione del Mondo Massimo Oddo arriva dalla convincente vittoria in casa della Folgore Caratese 3-2 mentre la Varesina da un altro pareggio, raggiunta in pieno recupero sul 2-2 dal Pavia. La sfida di Coppa indica quindi per le due contendenti uno spunto per proseguire un percorso o provare a cambiare rotta. Scende in campo con un 4-3-1-2 il Milan Futuro con il varesino Ossola alle spalle di Castiello e Magrassi, mentre per le fenici di mister Marco Spilli – in tribuna per squalifica e sostituito in panchina dal vice Mavillo Gheller – si parte con un 3-4-1-2 con capitan Grieco sulla linea difensiva e Larhrib alle spalle di Costantino e Franzoni.

PRIMO TEMPO

La gara fatica a salire di colpi e per il primo tentativo di una certa importanza bisogna aspettare il 13′ quando Magrassi prova il destro da fuori mandando di poco alto sopra la traversa. La gara si sblocca al 14′ con Castiello che controlla bene un lancio di Ossola e spara al volo sotto la traversa per l’1-0. Dal piede mancino di Ossola parte anche il bel filtrante per Magrassi al 16′ ma questa volta il destro a giro non ha precisione. La Varesina non riesce a reagire: al 20′ il tiro da fuori di Valisena finisce in strada, mentre il minuto dopo il mancino in girata di Magrassi è troppo centrale per impensierire Maddalon. I giovani rossoneri contunuano a farsi preferire e poco dopo vanno ancora al tiro con Borsani – tiro deviato in angolo – e Ossola, con parata ancora di Maddalon. Ben più pericoloso al 27′ il destro volante di Geroli che sfiora la traversa. La Varesina si fa rivedere in avanti al 30′ con il colpo di testa di Costantino di poco a lato. I rossoneri però allentano la presa e la Varesina sfrutta il momento per trovare il pareggio: al 42′ Larhrib trova spazio a destra e mette in mezzo, Costantino appoggia per Testa che dal limite dell’area sigla l’1-1 con un mancino rasoterra, che batte Bouyer complice una deviazione. Dopo 1′ di recupero si va così all’intervallo con il risultato in equilibrio.

SECONDO TEMPO

La Varesina rientra in campo con Camarlinghi e Vaz al posto di Ornaghi e Larhrib. Non arriva però il cambio di marcia sperato e, anzi, a tornare in vantaggio è il Milan Futuro: al 9′ a trovare la via della rete è Magrassi che conclude da posizione ravvicinata una lunga azione d’attacco dei rossoneri. Questa volta però la reazione delle fenici è immediata: al 13′ su punizione dalla fascia destra, la palla arriva nel cuore dell’area a Costantino che in girata sigla il 2-2. La gara si accende e al 15′ Maddalon para il diagonale di Magrassi; più complicata invece, due minuti dopo, la parata sul destro dal limite di Cappelletti indirizzata all’incrocio dei pali. La Varesina la ribalta al 21′ con l’incornata di Vaz su azione d’angolo. Questa volta a mancare è la reazione dei giovani rossoneri, che non riescono a portare pericoli dalle parti di Maddalon nonostante le diverse azioni d’attacco concesse dalla Varesina. Mister Oddo inserisce dalla panchina anche Sia, Domntei e Ibrahimovic – figlio di Zlatan – ma la difesa delle fenici è attenta a non concedere metri di campo. Nei 5′ di recupero il pallone resta lontano dall’area rossoblù e così alla fine è a Varesina a festeggiare il passaggi oai sedicesimi di Coppa.

TABELLINO

MILAN FUTURO – VARESINA 3-2 (1-1)

Marcatori: 14’ pt Castiello (MF), 42’ pt Testa (V), 9’ st Magrassi (MF), 13’ st Costantino (V), 21’ st Vaz (V)

Milan Futuro (4-3-1-2): Bouyer; Cappelletti (18’ st Mercogliano), Zukic, Minotti, Borsani; Geroli, Hodzic, Branca (32’ st Domnitei); Ossola (32’ st Ibrahimovic); Magrassi, Castiello (18’ st Sia). A disposizione: Bianchi, Karaca, Butu, Sala, Eletu. All.: Oddo.

Varesina (3-4-1-2): A disposizione: Maddalon; Grieco, Cavalli, Pirola; Ornaghi (1’ st Vaz), Valisena, Andreoli (12’ st Chiesa), Testa; Larhrib (1’ st Camarlinghi); Franzoni (22’ st Rosa), Costantino (47’ st Guri). A disposizione: Bovi, Miconi, Tassani, Baud Banaga. All.: Gheller (Spilli squalificato)

Arbitro: Isoardi di Cuneo (Zappino e Nannipieri)

Corner: 12-3. Ammoniti: Cappelletti, Geroli per il Milan Futuro. Recupero: 1’ + 5’.

Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.