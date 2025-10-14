“La violenza verso gli operatori in ambito sanitario”, un convegno promosso da ATS Insubria

Dopo il successo del Villaggio della Sicurezza, che dal 10 al 15 ottobre ha animato piazze e spazi pubblici con laboratori, simulazioni e incontri dedicati alla prevenzione, ATS Insubria prosegue il suo impegno con un appuntamento di riflessione e progettazione: il convegno “La violenza verso gli operatori in ambito sanitario: una rete territoriale per la prevenzione”, in programma il 16 ottobre 2025 dalle ore 9:00 presso l’Aula Magna dell’Università dell’Insubria, via Ravasi, Varese.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ASST Lariana, ASST Sette Laghi, ASST Valle Olona e con il patrocinio dell’Università degli Studi dell’Insubria e AREU, intende affrontare un tema urgente e complesso: le aggressioni, verbali e fisiche, ai danni del personale sanitario. Un fenomeno che impatta sulla sicurezza, sulla qualità delle cure e sul rapporto di fiducia tra cittadini e professionisti.

Sono previsti gli indirizzi di saluto di: Salvatore Gioia direttore generale di ATS Insubria, Camilla Callegari, delegata della Rettrice Dott.ssa Pierro alle politiche inerenti alla Disabilità e al benessere psicologico e delegata alla partecipazione, Gianluigi Spata presidente Omceo Como, Massimo Bianchi, Consigliere Segretario delegato dalla Presidente Omceo Varese Giovanna Beretta, Rudy Alexander Rossetto presidente Ordine dei Biologi Lombardia e Salvatore Santo OPI Varese.

Sono programmati gli interventi della Polizia di Stato e dei rappresentanti delle tre ASST. Verranno inoltre illustrati i dati regionali ed è prevista la partecipazione di un avvocato esperto in materia.

Saranno due i colleghi di AREU che porteranno la loro testimonianza con il NUE 112.

Il convegno si concluderà con alcune relazioni mirate sulla narrazione relativa al tema a cui seguiranno degli interventi performativi e artistici.

Il convegno è accreditato per tutte le professioni sanitarie, per avvocati e assistenti sociali: si sono iscritti molti professionisti appartenenti a strutture ospedaliere, ambulatoriali e socio-sanitarie dell’intero territorio lombardo.

È ancora possibile iscriversi. Qui il programma della giornata