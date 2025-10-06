“Lago Nero”, il noir ispirato agli eredi del nazismo nel Varesotto si presenta a Travedona Monate

La Biblioteca comunale di Travedona-Monate, in collaborazione con il gruppo Patto per la lettura e con il patrocinio di Anpi Ispra, organizza la presentazione di Lago nero (Jaca Book): il romanzo noir di Gino Marchitelli ispirato dall’inchiesta sugli eredi del nazismo in provincia di Varese andata in onda su La7. L’appuntamento è venerdì 10 ottobre alle 21:00 nella sala Don Luigi Ponti (Canottieri Monate) in via A. Binda 2. L’ingresso è libero.

Un autore che intreccia narrativa e tematiche sociali

Nato a Milano nel 1959, Gino Marchitelli è uno scrittore di gialli e noir che intrecciano indagine narrativa e temi sociali. Direttore artistico di festival letterari come Maggio in giallo, Salento in noir e Giallo Verbania, nonché ideatore del concorso internazionale Città di San Giuliano Milanese, è autore di 19 opere pubblicate tra il 2012 e il 2025 e vincitore di numerosi premi.

Mistero e tensione per riflettere sui pericoli del passato

Con Lago Nero, ambientato sul Lago Maggiore, l’autore propone una trama di mistero e tensione che spinge il lettore a riflettere sui valori di democrazia e libertà, senza dimenticare i pericoli del passato. Il romanzo trae ispirazione dall’inchiesta giornalistica trasmessa da La7 nella trasmissione 100minuti di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini, a firma di Andrea Palladino, che ha portato alla luce una rete silenziosa di eredi del nazismo tra il Varesotto e il Lago Maggiore.

Al termine dell’incontro con l’autore sarà proiettato il documentario realizzato da LA7.