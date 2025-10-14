Dalla provincia di Varese al cuore del sud Italia, sei amici legati da un’amicizia profonda e da un passato comune nelle forze dell’ordine, hanno vissuto un’esperienza unica: un Cammino di 320 chilometri da Matera a San Foca, tra canyon, spiagge bianche, borghi antichi e gesti di straordinaria ospitalità.

Galleria fotografica "L'Allegra Brigata" in cammino da Matera a San Foca: un viaggio tra canyon, mare e amicizia

Dalla provincia di Varese sono partiti Salva da Inarzo, Genny da Besano, Luca da Varese, Melo da Cittiglio, Sergio da Luino e Franco da Viggiú, tutti ex appartenenti alle forze dell’ordine, quattro carabinieri, un finanziere e uno della Polizia penitenziaria.

Partiti il 24 settembre da Matera, città simbolo della resilienza e della bellezza italiana, il gruppo ha attraversato paesi e paesaggi ricchi di fascino e suggestione: dalle gravine di Ginosa e Castellaneta, alla costa ionica con Taranto e le sue due anime di terra e mare, fino ai litorali sabbiosi di Porto Cesareo, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Castro e Otranto, per poi giungere alla loro meta finale il 5 ottobre, sulla riva adriatica di San Foca.

Il viaggio ha avuto il sapore autentico della scoperta, con tratti a piedi immersi nella natura selvaggia e antiche vie di comunicazione, tra masserie, muretti a secco, fichi colti per strada e scambi sinceri con chi quei luoghi li vive ogni giorno. Non sono mancati gli incontri significativi, come quello con il gruppo organizzatore del Cammino Materano, che ha accolto con calore e simpatia i viandanti in una serata conviviale a Laterza: qui Leo, Nadia, Liliana, Francesco, Maria, Mino, Rosa e Angelofabio hanno offerto ai sei amici un’esperienza indimenticabile, condividendo con loro la passione per il cammino.

A rendere ancora più speciale l’ultima tappa verso Otranto, una sorpresa organizzata da un vecchio amico, Paolo, che ha raggiunto il gruppo da Polignano a Mare per condividere con loro gli ultimi chilometri e una giornata a Lecce, perla barocca del Salento.

Più che un’escursione, il cammino si è rivelato un viaggio interiore e collettivo. Tra fatiche, risate e panorami mozzafiato, il gruppo ha rafforzato il legame che li unisce da anni, scoprendo, chilometro dopo chilometro, il valore del tempo condiviso e della lentezza.

Dopo aver già percorso tappe simboliche come Bari, Santa Maria di Leuca, Brindisi e Matera, l’Allegra Brigata — così si sono soprannominati — guarda avanti con entusiasmo, pronta a intraprendere nuove avventure. Con lo zaino in spalla e il cuore aperto, continuano a camminare insieme, passo dopo passo.