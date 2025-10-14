“L’Alveare che dice sì”: quando la spesa diventa comunità e sostenibilità
Dal digitale al contatto diretto con i produttori locali, un progetto che unisce filiera corta, prodotti freschi e relazioni di vicinato. Da giovedì 16 ottobre anche a Materia, con un nuovo punto di ritiro settimanale
Tra innovazione digitale, filiera corta e spirito di comunità, Norma Bossi, referente degli alveari di Ispra e Bodio Lomnago, è stata ospite de La Materia del Giorno di giovedì 9 ottobre per raccontare “L’Alveare che dice sì”. Un progetto che permette di fare la spesa a chilometro zero, mettendo in contatto diretto produttori locali e consumatori, e trasformando ogni acquisto in un’occasione di relazione e sostenibilità.
L’iniziativa, attiva in Italia da circa dieci anni e presente con oltre centoquaranta alveari sul territorio nazionale, nasce dall’idea dei gruppi di acquisto solidali (GAS) ma con un approccio digitale che semplifica la spesa settimanale. Attraverso l’app o il sito, i consumatori possono scegliere frutta, verdura, formaggi, uova, pane, trasformati e vino, creando il proprio “paniere” da ritirare nel punto di distribuzione.
“Il progetto è un ibrido tra il mercato locale e l’acquisto online – spiega Norma Bossi –. La forza sta nel contatto diretto con chi produce il cibo, nella possibilità di conoscersi, scambiare due chiacchiere e sentirsi parte di una comunità. È una formula che premia la fiducia e la sostenibilità”.
Il ruolo del gestore, nel caso di Norma, è centrale: selezionare i produttori, costruire il catalogo settimanale, coordinare i ritiri e garantire la freschezza dei prodotti. Il lavoro richiede organizzazione: i contadini preparano i prodotti, i panifici partono alle prime ore del mattino, e i cesti vengono costruiti e numerati per ciascun cliente. Il tutto, però, consente di portare la spesa fresca e di qualità direttamente nelle mani dei consumatori.
Secondo Norma, il progetto funziona perché unisce due elementi fondamentali: l’entusiasmo dei produttori locali e la fiducia dei consumatori. “Ci sono clienti che acquistano con noi da otto anni – racconta –. Alcuni hanno scoperto che è un rito settimanale piacevole: ritirare la spesa, conoscere il produttore, capire da dove arrivano gli alimenti e condividere la scelta consapevole con amici o familiari.”
La sostenibilità, oltre alla filiera corta, passa anche da una logistica intelligente. Molti produttori collaborano tra loro, caricando i prodotti in un’unica macchina per ridurre gli spostamenti e ottimizzare le consegne. Questo aspetto solidale e collaborativo rafforza la rete di produttori, generando sinergie che vanno oltre la semplice vendita.
Con l’apertura dell’Alveare di Materia, ogni giovedì dalle 18 alle 19 sarà possibile ritirare la spesa e incontrare personalmente i produttori. Questa settimana, tra gli altri, saranno presenti La Vigna di Castelseprio, Agricola Rossoni, I Sapori della Conta, il panificio Fermento di Arona e i formaggi di Casale Roccolo, tutti produttori selezionati per qualità, attenzione alla stagionalità e valori sostenibili.
Norma racconta anche il suo percorso personale: formazione in comunicazione, esperienza nel digitale, e poi la riscoperta della natura e della vita sostenibile. Da cliente dell’Alveare a referente di più alveari, ha sposato l’idea di un consumo consapevole e comunitario, trasformando la propria esperienza in un progetto che oggi coinvolge centinaia di consumatori e produttori.
“La magia dell’Alveare – conclude Norma – è proprio questa combinazione di digitale e comunità reale. Si conoscono i produttori, si scoprono i prodotti, si costruisce una relazione e, allo stesso tempo, si sostiene un modello di consumo rispettoso dell’ambiente e del territorio. Non è solo fare la spesa: è entrare in una rete di fiducia e cura reciproca, con un occhio alla qualità e un cuore alla comunità.”
Per chi desidera partecipare, l’iscrizione è gratuita e semplice. Basta registrarsi sul sito dell’Alveare, ricevere la newsletter settimanale con apertura e chiusura delle vendite e poi recarsi al punto di ritiro per ritirare il proprio cesto, con la possibilità di scambiare due chiacchiere con i produttori e scoprire le storie dietro a ogni prodotto.
