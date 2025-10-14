L’ascensore in stazione è rotto, due ragazzi diversamente abili “prigionieri” sul treno
Due ragazzi, uno di seconda e uno di terza media, entrambi sulla sedia a rotelle, non sono potuti scendere dal treno e tornare a casa per via della rottura non segnalata dell’ascensore al binario 2
Una gita a Milano in treno finita male per due ragazzi diversamente abili e per i loro insegnanti. Il disagio è stato provocato dal guasto all’ascensore sul binario 2 alla stazione di Malnate, non segnalato.
Le classi, una seconda e una terza media in gita a Milano nella mattinata di martedì 13 ottobre, sono tornate a Malnate nel pomeriggio, ma all’arrivo in stazione la brutta sorpresa.
Due ragazzi, uno di seconda e uno di terza media, entrambi sulla sedia a rotelle, non sono potuti scendere dal treno e tornare a casa per via della rottura dell’ascensore. Uno dei due, più leggero, è stato preso dai propri genitori e portato via in braccio, mentre per l’altro si è dovuto attendere un intervento più complesso e lungo.
Lo spiega il racconto di uno degli insegnanti: «Avevamo organizzato tutto, la scuola ha contattato Trenord per avvisare della presenza dei due ragazzi diversamente abili, ma il risultato è stato pessimo: ci siamo sentiti sequestrati sul treno, senza la possibilità di scendere per il ragazzo e per noi insegnanti. Tutto per via di un ascensore rotto (la manutenzione spetta a FerrovieNord, ndr) al binario 2. Abbiamo anche avvisato le forze dell’ordine per segnalare il disagio e diversi treni hanno fatto ritardo per via dello stop al nostro. Solo all’arrivo di carabinieri e vigili del fuoco si sono decisi a portare il convoglio sul binario 1 e permettere al ragazzo di scendere dal treno e tornare a casa, soluzione che avevamo proposto decine di minuti prima senza essere ascoltati».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.