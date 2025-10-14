Varese News

L’ascensore in stazione è rotto, due ragazzi diversamente abili “prigionieri” sul treno

Due ragazzi, uno di seconda e uno di terza media, entrambi sulla sedia a rotelle, non sono potuti scendere dal treno e tornare a casa per via della rottura non segnalata dell’ascensore al binario 2

Una gita a Milano in treno finita male per due ragazzi diversamente abili e per i loro insegnanti. Il disagio è stato provocato dal guasto all’ascensore sul binario 2 alla stazione di Malnate, non segnalato.

Le classi, una seconda e una terza media in gita a Milano nella mattinata di martedì 13 ottobre, sono tornate a Malnate nel pomeriggio, ma all’arrivo in stazione la brutta sorpresa.

Due ragazzi, uno di seconda e uno di terza media, entrambi sulla sedia a rotelle, non sono potuti scendere dal treno e tornare a casa per via della rottura dell’ascensore. Uno dei due, più leggero, è stato preso dai propri genitori e portato via in braccio, mentre per l’altro si è dovuto attendere un intervento più complesso e lungo.

Lo spiega il racconto di uno degli insegnanti: «Avevamo organizzato tutto, la scuola ha contattato Trenord per avvisare della presenza dei due ragazzi diversamente abili, ma il risultato è stato pessimo: ci siamo sentiti sequestrati sul treno, senza la possibilità di scendere per il ragazzo e per noi insegnanti. Tutto per via di un ascensore rotto (la manutenzione spetta a FerrovieNord, ndr) al binario 2. Abbiamo anche avvisato le forze dell’ordine per segnalare il disagio e diversi treni hanno fatto ritardo per via dello stop al nostro. Solo all’arrivo di carabinieri e vigili del fuoco si sono decisi a portare il convoglio sul binario 1 e permettere al ragazzo di scendere dal treno e tornare a casa, soluzione che avevamo proposto decine di minuti prima senza essere ascoltati».

