Varese News

Salute

L’Asst Sette Laghi propone un weekend di vaccinazioni contro influenza e Covid

Sabato 18 ottobre sarà possibile presentarsi nelle diverse sedi distrettuali, domenica 19 solo nella sede di Varese. È richiesta la prenotazione

vaccinazioni foto asst sette laghi

Da oggi, 13 ottobre, in Lombardia la vaccinazione antinfluenzale gratuita è aperta a tutti i cittadini. Fa seguito alla fase dedicata alle categorie prioritarie, donne in gravidanza, bambini da 6 mesi a 17 anni, over 60 e persone con patologie croniche. Adesso la campagna è estesa all’intera popolazione.

L’iniziativa, parte del più ampio programma di prevenzione regionale, mira a ridurre la diffusione del virus influenzale e le complicanze nelle persone più fragili, alleggerendo la pressione sui pronto soccorso e sui reparti ospedalieri durante la stagione invernale.

È possibile vaccinarsi rivolgendosi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta oppure presso le farmacie aderenti (per i cittadini maggiorenni che abbiano già effettuato in passato la vaccinazione antinfluenzale) e nei centri vaccinali delle ASST del territorio. Le prenotazioni presso le farmacie e i centri vaccinali avvengono tramite il portale PrenotaSalute (prenotasalute.regione.lombardia.it) nella sezione ‘Vaccinazioni’.

Contestualmente alla campagna antinfluenzale, Regione Lombardia promuove anche l’immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), particolarmente importante per i neonati. L’anticorpo monoclonale, disponibile nelle strutture regionali, è offerto gratuitamente: per i neonati che nascono dal 01/10/2025 al 31/03/2026 viene offerto presso il Punto Nascita ospedaliero; per i bambini nati dal 01/04/2025 al 30/9/2025 invece viene offerto dai Pediatri di Libera Scelta oppure presso i Centri Vaccinali.

Sabato 18 e domenica 19 ottobre nei centri vaccinali di ASST Sette Laghi sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19.

Come prenotare:

Accesso diretto per le donne in gravidanza (senza prenotazione).

Sedi vaccinali e orari di apertura:

Sabato 18 ottobre

  • Centro vaccinale Arcisate (Casa di Comunità – Via Campi Maggiori, 23) – 9:00 – 15:00
  • Centro vaccinale Gazzada Schianno (Via Roma, 18)  – 10:00 – 14:00
  • Centro vaccinale Laveno Mombello (Casa di Comunità  – Via Ceretti, 8) – 9:00 – 15:00
  • Centro vaccinale Luino (Via Verdi, 6) – 10:00 – 14:00
  • Centro vaccinale Sesto Calende (Casa di Comunità – Largo C. Dell’Acqua, 1) – 10:00 – 14:00
  • Centro vaccinale Tradate (Casa di Comunità -Via Gradisca, 16) – 9:00 – 15:00
  • Centro vaccinale Varese (Via O. Rossi, 9) – 9:00 – 15:00

Domenica 19 ottobre

  • Varese – Centro vaccinale ospedaliero (Viale Borri, 57) – 9:00 – 15:00

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.