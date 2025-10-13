Lavena Ponte Tresa, in vista la riapertura della Statale 233 a doppio senso

A Lavena Ponte Tresa procedono i lavori lungo la Statale 233 all’altezza del ristorante Carillon, dove lo scorso 30 agosto uno smottamento aveva reso necessario istituire il senso unico alternato con semaforo. La frana non aveva compromesso la sede stradale né il muro di contenimento in pietra, ma i disagi per automobilisti e residenti della zona non sono mancati.

Dopo rilievi e indagini geotecniche sulle caratteristiche di portanza del terreno, Anas ha avviato la ricostruzione della scarpata, che viene oggi rinforzata con la posa di massi ciclopici a protezione del piede del pendio. In queste settimane è in corso la modellazione e ricostruzione del versante, con l’obiettivo di garantire una maggiore stabilità futura.

La conclusione dei lavori è prevista entro la fine di ottobre, a soli due mesi dall’evento franoso. «Tuttavia – spiega il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino – il buon andamento del cantiere fa ipotizzare una riapertura anticipata al doppio senso di marcia, ridando così piena funzionalità a un’arteria fondamentale per i collegamenti dell’area».