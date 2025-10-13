Varese News

Varese Laghi

Lavena Ponte Tresa, in vista la riapertura della Statale 233 a doppio senso

Procedono i lavori nel punto in cui lo scorso 30 agosto uno smottamento aveva reso necessario istituire il senso unico alternato con semaforo. La riapertura, prevista per fine ottobre, potrebbe anticipare di qualche giorno

Lavena Ponte Tresa - lavori smottamento di agosto

A Lavena Ponte Tresa procedono i lavori lungo la Statale 233 all’altezza del ristorante Carillon, dove lo scorso 30 agosto uno smottamento aveva reso necessario istituire il senso unico alternato con semaforo. La frana non aveva compromesso la sede stradale né il muro di contenimento in pietra, ma i disagi per automobilisti e residenti della zona non sono mancati.

Dopo rilievi e indagini geotecniche sulle caratteristiche di portanza del terreno, Anas ha avviato la ricostruzione della scarpata, che viene oggi rinforzata con la posa di massi ciclopici a protezione del piede del pendio. In queste settimane è in corso la modellazione e ricostruzione del versante, con l’obiettivo di garantire una maggiore stabilità futura.

La conclusione dei lavori è prevista entro la fine di ottobre, a soli due mesi dall’evento franoso. «Tuttavia – spiega il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino – il buon andamento del cantiere fa ipotizzare una riapertura anticipata al doppio senso di marcia, ridando così piena funzionalità a un’arteria fondamentale per i collegamenti dell’area».

Lavena Ponte Tresa - lavori smottamento di agosto

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.