Lavoratrici e lavoratori Coop Lombardia in presidio a Busto Arsizio

Dopo la decisione di cedere il punto vendita di Busto Arsizio, in viale della Repubblica 26, alla catena Eurospin, scatta la protesta dei lavoratori di Coop Lombardia. Nella mattinata di oggi, martedì 7 ottobre, è stato organizzato un presidio sindacale davanti al supermercato per manifestare contro la scelta aziendale.

La cessione, ufficializzata da Coop Lombardia lo scorso 10 settembre e che dovrebbe diventare effettiva entro il 15 ottobre, prevede il passaggio di tutti i dipendenti insieme alla struttura commerciale.

I posti di lavoro saranno mantenuti, ma il cambio di proprietà segna per molti la fine di un lungo percorso dentro un’impresa cooperativa che si è sempre distinta per valori di partecipazione, tutela e solidarietà.

«Non è eticamente accettabile – denunciano le rappresentanze sindacali – che dipendenti che hanno contribuito per decenni alla vita del punto vendita siano stati lasciati senza alternative o possibilità di ricollocazione ».

Il timore è che la situazione di Busto Arsizio non sia un caso isolato. «Preoccupano le voci su altre realtà in difficoltà – sottolineano i sindacati -. Per questo chiediamo a Coop Lombardia di aprire un confronto immediato sulla crisi della rete vendita, mettendo al centro diritti, tutele e salvaguardia occupazionale».

