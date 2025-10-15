Lavori in autostrada: chiusure notturne tra A8 e diramazione Gallarate-Gattico

Una serie di interventi di manutenzione programmata causerà disagi e modifiche alla viabilità notturna sull’autostrada A8 Milano-Varese e sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08) nelle notti di giovedì 16 e venerdì 17 ottobre 2025.

Interventi di Giovedì 16 ottobre (dalle 22:00 alle 5:00 di venerdì 17):

Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiuso il tratto tra Varese e Solbiate Arno Albizzate in direzione Milano. Di conseguenza, sarà chiusa anche l’entrata di Castronno verso Milano. L’area di servizio “Brughiera ovest” (situata nel tratto chiuso) sarà inibita dalle 21:00 alle 5:00.

Contemporaneamente, per lo stesso motivo, saranno adottati provvedimenti di chiusura:

Sulla Strada Varese-Gazzada (SC5) : chiuso il ramo di immissione sulla A8 verso Milano per chi proviene da Buguggiate.

: chiuso il ramo di immissione sulla A8 verso Milano per chi proviene da Buguggiate. Sulla A60 Tangenziale di Varese: chiuso il ramo di immissione sulla A8 verso Milano per chi proviene dal valico del Gaggiolo.

Percorsi alternativi per le chiusure del 16/17 ottobre (tutte dirette a Solbiate Arno Albizzate):

Veicoli < 3 , 5 tonnellate: SS341 verso Gazzada-Castronno-Albizzate, con rientro in A8 a Solbiate Arno Albizzate.

SS341 verso Gazzada-Castronno-Albizzate, con rientro in A8 a Solbiate Arno Albizzate. Veicoli > 3 , 5 tonnellate: SS341 verso Gazzada-Castronno-Albizzate, percorsi urbani tra Albizzate (via XXV Aprile, via Carabelli, via De Gasperi), SP26, SS341 verso Varese, con rientro in A8 a Solbiate Arno Albizzate.

Interventi di Venerdì 17 ottobre (dalle 22:00 alle 5:00 di sabato 18):

Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Sarà inoltre chiusa l’entrata di Busto Arsizio in entrambe le direzioni (Milano e Varese).

Alternativa per la chiusura del tratto Busto-Castellanza (verso Milano): Uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere viabilità ordinaria (SS336 verso Malpensa, SS33 del Sempione, SP527 Bustese) con rientro in A8 a Castellanza.

Uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere viabilità ordinaria (SS336 verso Malpensa, SS33 del Sempione, SP527 Bustese) con rientro in A8 a Castellanza. Alternativa per l’entrata di Busto Arsizio verso Milano: Castellanza.

Castellanza. Alternativa per l’entrata di Busto Arsizio verso Varese: Gallarate.

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per lavori di manutenzione delle opere in verde, sarà chiuso il tratto tra Besnate e Castelletto Ticino in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Le stazioni di Besnate e Sesto Calende Vergiate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni (A26 e A8). L’area di servizio “Verbano est” sarà chiusa dalle 21:00 alle 5:00.