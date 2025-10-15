Lavori in autostrada: chiusure notturne tra A8 e diramazione Gallarate-Gattico
Dalle 22:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza. Tutte le chiusure previste sulla tratta
Una serie di interventi di manutenzione programmata causerà disagi e modifiche alla viabilità notturna sull’autostrada A8 Milano-Varese e sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08) nelle notti di giovedì 16 e venerdì 17 ottobre 2025.
Interventi di Giovedì 16 ottobre (dalle 22:00 alle 5:00 di venerdì 17):
Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione delle essenze arboree, sarà chiuso il tratto tra Varese e Solbiate Arno Albizzate in direzione Milano. Di conseguenza, sarà chiusa anche l’entrata di Castronno verso Milano. L’area di servizio “Brughiera ovest” (situata nel tratto chiuso) sarà inibita dalle 21:00 alle 5:00.
Contemporaneamente, per lo stesso motivo, saranno adottati provvedimenti di chiusura:
- Sulla Strada Varese-Gazzada (SC5): chiuso il ramo di immissione sulla A8 verso Milano per chi proviene da Buguggiate.
- Sulla A60 Tangenziale di Varese: chiuso il ramo di immissione sulla A8 verso Milano per chi proviene dal valico del Gaggiolo.
Percorsi alternativi per le chiusure del 16/17 ottobre (tutte dirette a Solbiate Arno Albizzate):
- Veicoli tonnellate: SS341 verso Gazzada-Castronno-Albizzate, con rientro in A8 a Solbiate Arno Albizzate.
- Veicoli tonnellate: SS341 verso Gazzada-Castronno-Albizzate, percorsi urbani tra Albizzate (via XXV Aprile, via Carabelli, via De Gasperi), SP26, SS341 verso Varese, con rientro in A8 a Solbiate Arno Albizzate.
Interventi di Venerdì 17 ottobre (dalle 22:00 alle 5:00 di sabato 18):
Sulla A8 Milano-Varese, per lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Sarà inoltre chiusa l’entrata di Busto Arsizio in entrambe le direzioni (Milano e Varese).
- Alternativa per la chiusura del tratto Busto-Castellanza (verso Milano): Uscita obbligatoria a Busto Arsizio, percorrere viabilità ordinaria (SS336 verso Malpensa, SS33 del Sempione, SP527 Bustese) con rientro in A8 a Castellanza.
- Alternativa per l’entrata di Busto Arsizio verso Milano: Castellanza.
- Alternativa per l’entrata di Busto Arsizio verso Varese: Gallarate.
Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per lavori di manutenzione delle opere in verde, sarà chiuso il tratto tra Besnate e Castelletto Ticino in direzione A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Le stazioni di Besnate e Sesto Calende Vergiate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni (A26 e A8). L’area di servizio “Verbano est” sarà chiusa dalle 21:00 alle 5:00.
- Alternativa per la chiusura del tratto Besnate-Castelletto Ticino (verso A26): Uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la viabilità ordinaria (SP26 verso Gallarate, SS33 del Sempione) con rientro in D08 a Castelletto Ticino.
- Alternativa per le entrate di Besnate e Sesto Calende Vergiate verso A26: Castelletto Ticino (sulla D08).
- Alternativa per le entrate di Besnate e Sesto Calende Vergiate verso A8 Milano (direzione Milano): Gallarate (sulla A8).
- Alternativa per le entrate di Besnate e Sesto Calende Vergiate verso A8 Varese (direzione Varese): Solbiate Arno Albizzate o Gallarate (sulla A8).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.