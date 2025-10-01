Lavori sulla linea Domodossola – Gallarate: corse dei treni modificate dal 3 al 5 ottobre
Previsti bus sostitutivi nelle tratte interrotte durante gli interventi di potenziamento infrastrutturale di RFI
Dal 3 al 5 ottobre 2025 la circolazione ferroviaria sulla linea Domodossola – Arona – Gallarate subirà importanti modifiche a causa dei lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
Per consentire l’esecuzione degli interventi, Trenord e RFI hanno predisposto variazioni al servizio, con l’attivazione di bus sostitutivi nelle tratte non coperte dai treni.
Nel dettaglio:
-
Venerdì 3 ottobre: i treni circoleranno regolarmente tra Milano e Arona, con l’eccezione di alcune corse. Nella tratta interrotta sarà operativo un servizio di autobus sostitutivi.
-
Sabato 4 ottobre: fino alle 16:30 i treni circoleranno tra Milano e Arona; nella tratta interrotta saranno disponibili bus sostitutivi. Dalle 16:30 e fino al termine del servizio, i treni circoleranno solo tra Milano e Gallarate, con autobus a copertura della tratta non servita.
-
Domenica 5 ottobre: i convogli saranno limitati alla tratta Milano – Gallarate, con alcune eccezioni. Anche in questo caso, nella parte interrotta della linea, i passeggeri potranno usufruire di bus sostitutivi.
Le aziende invitano i viaggiatori a pianificare con anticipo i propri spostamenti e a consultare gli aggiornamenti in tempo reale sui siti ufficiali di Trenord e RFI.
