Lavori sulla linea Domodossola – Gallarate: corse dei treni modificate dal 3 al 5 ottobre

Venerdì 3 ottobre : i treni circoleranno regolarmente tra Milano e Arona , con l’eccezione di alcune corse. Nella tratta interrotta sarà operativo un servizio di autobus sostitutivi.

Sabato 4 ottobre: fino alle 16:30 i treni circoleranno tra Milano e Arona; nella tratta interrotta saranno disponibili bus sostitutivi. Dalle 16:30 e fino al termine del servizio, i treni circoleranno solo tra Milano e Gallarate, con autobus a copertura della tratta non servita.