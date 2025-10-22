“L’avventura… la storia continua”: musica, ricordi e solidarietà a Laveno Mombello

Una serata tra musica, emozioni e memoria collettiva. È questo lo spirito di “L’avventura… la storia continua”, l’evento promosso dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro, in collaborazione con la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Varese e con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello.

L’appuntamento è per venerdì 24 ottobre alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare di Villa Frua, con ingresso da Piazza Fontana. L’ingresso sarà libero a offerta: il ricavato sarà interamente devoluto a sostegno dell’ambulatorio LILT recentemente inaugurato a Laveno Mombello.

Un viaggio musicale tra gli anni ’60 e ’90

Protagonista della serata sarà il Duo Men in Black, composto da Mauro Guarneri (pianoforte e voce) e Renato Furigo (narrazione e canto). Un percorso tra le più belle canzoni italiane e internazionali dagli anni Sessanta ai Novanta, arricchito da racconti, aneddoti e tanta ironia.

Il format della serata unisce musica e parole, facendo rivivere al pubblico atmosfere intramontabili, ricordi personali e momenti di storia condivisa.

Una serata per la prevenzione

L’iniziativa ha anche un forte valore solidale. Le offerte raccolte saranno devolute a LILT Valcuvia, da anni impegnata nella promozione della prevenzione oncologica sul territorio, e ora attiva anche con un ambulatorio dedicato a Laveno Mombello.