L’avvocata Anna Danesi è la nuova Consigliera di fiducia dell’Università dell’Insubria

L’Università dell’Insubria ha una nuova Consigliera di fiducia: è Anna Danesi, avvocata esperta in diritto del lavoro. La sua nomina rappresenta un importante punto di riferimento nella tutela della dignità delle persone e nella prevenzione di molestie e discriminazioni in ambito accademico.

Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2002, Anna Danesi è socia dell’Associazione avvocati giuslavoristi italiani e componente della Commissione lavoro dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Nel corso della sua attività professionale ha maturato una lunga esperienza nei temi della parità di genere e dell’applicazione della normativa antidiscriminatoria.

Dal 2020 ricopre l’incarico ministeriale di Consigliera di parità per la Provincia di Varese e, dal 2018 al 2024, è stata Consigliera di fiducia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Queste esperienze le hanno permesso di approfondire le dinamiche del pubblico impiego e, in particolare, di assistere docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo e ricercatori in casi di molestie, discriminazioni, mobbing, straining e altri comportamenti lesivi della dignità personale.

La figura della Consigliera di fiducia è prevista dalla Raccomandazione europea 92/131/CEE «Tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro» e dalla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sull’eliminazione delle violenze e molestie nel mondo del lavoro, ratificata in Italia con la legge 4/2021. Questi strumenti riconoscono come le molestie abbiano effetti sulla salute psicologica, fisica e relazionale delle persone, oltre che sulla qualità dell’ambiente lavorativo, e impegnano gli Stati a promuovere misure efficaci di prevenzione e contrasto.

Il servizio della Consigliera di fiducia è totalmente gratuito e rivolto a tutta la comunità accademica: docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti e studentesse. I contatti e i colloqui sono riservati: la Consigliera non può agire senza il consenso della persona che si rivolge a lei. Possono usufruire del servizio tutte le persone che ritengono di aver subito, o di subire, situazioni di discriminazione, molestie o mobbing all’interno dell’Ateneo.

I prossimi appuntamenti in presenza si terranno a Como, nella saletta 2.1 del Chiostro di Sant’Abbondio, il 10 novembre e il 9 dicembre, e a Varese, nella saletta counseling del Collegio Carlo Cattaneo, il 25 novembre e il 16 dicembre.

Gli incontri online sono invece in programma il 5 e il 20 novembre e, nel mese di dicembre, l’1 e il 30.

È possibile contattare la Consigliera di Fiducia scrivendo a consiglieredifiducia@uninsubria.it. Tutte le informazioni e il calendario aggiornato sono disponibili alla pagina dedicata www.uninsubria.it/consigliera-di-fiducia.