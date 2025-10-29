L’avvocata Elisabetta Brusa del foro di Varese nominata Segretaria dell’Organismo Congressuale Forense

L’avvocata Elisabetta Brusa, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Varese di cui è stata già Presidente negli anni passati, è stata nominata Segretaria del nuovo direttivo dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), l’organo di rappresentanza politica dell’avvocatura italiana.

A darne notizia è stato il Consigliere Segretario dell’Ordine varesino, Andrea Lanata, che ha espresso soddisfazione per la nomina, sottolineando l’importanza della presenza di una professionista del foro di Varese all’interno di un organismo di rilievo nazionale.

Del nuovo direttivo dell’OCF fanno parte anche l’avvocato Fedele Moretti del Foro di Taranto, nominato Coordinatore, e l’avvocato Ninni Di Stefano del Foro di Catania, Tesoriere, oltre agli avvocati Paolo Rossi, Mariangela Spinella, Carlo Morace e Giovanni Barile, in qualità di componenti.

L’Organismo Congressuale Forense (OCF) è l’organismo di vertice di rappresentanza politica dell’Avvocatura italiana, ed esercita la rappresentanza politica del Congresso Nazionale Forense, di cui ha il compito di attuare i deliberati, ed elabora progetti e proposte a tutela degli interessi dell’Avvocatura e della società italiana.

«L’assemblea di OCF si insedia e lancia la campagna referendaria. L’Avvocatura è unita: sì alla separazione delle carriere dei magistrati — hanno dichiarato il Coordinatore Moretti e il Segretario Brusa».

«Abbiamo costruito – continuano – una squadra che riflette la pluralità dell’Avvocatura italiana le sue radici territoriali e la sua capacità di rinnovarsi. È una squadra che unisce esperienza e nuove energie, continuità e innovazione, con l’obiettivo di dare voce a un’Avvocatura sempre più protagonista nelle sfide che la giustizia e la società ci pongono. Al recente Congresso dell’Avvocatura di Torino sono emersi temi fondamentali per il futuro della professione: l’impatto dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali nell’esercizio della professione forense, la centralità dell’Avvocato nel processo e nelle attività non giudiziali, e l’apertura a nuovi ambiti di consulenza legale, con particolare attenzione all’equo compenso, alla tutela dei diritti dei cittadini e alla prevenzione del contenzioso».

«Sentiamo forte la responsabilità di tradurre in azione queste istanze, rappresentando un fronte unitario e autorevole dell’Avvocatura italiana, anche in vista del completamento dell’iter della legge professionale», concludano Brusa e Moretti.

La nomina segna un riconoscimento significativo per l’avvocatura varesina e per l’impegno dell’avvocata Brusa nel rappresentare la categoria a livello nazionale.