Varese News

Economia

Le imprese varesine protagoniste al Forum Italo-Svizzero di Lugano

Camera di Commercio di Varese in prima linea per promuovere l’internazionalizzazione delle aziende locali. Opportunità di crescita e nuovi contatti con il mercato elvetico

Generico 13 Oct 2025

La Camera di Commercio di Varese ha partecipato al Forum Italo-Svizzero 2025, tenutosi a Lugano, ribadendo il proprio impegno nel promuovere l’internazionalizzazione delle imprese del territorio. Un’occasione importante per rafforzare i legami con un partner storico e strategico come la Svizzera, che continua a rappresentare un mercato di riferimento per numerose realtà produttive varesine.

«La vicinanza geografica e la qualità del nostro sistema produttivo fanno della Svizzera un interlocutore naturale per le imprese della nostra provincia», ha dichiarato Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese. «Sostenere la loro presenza in contesti come questo Forum significa offrire strumenti concreti per crescere sui mercati internazionali».

L’iniziativa, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Svizzera, con la quale l’ente varesino collabora da tempo, si è rivelata un hub di networking e confronto, favorendo incontri tra imprenditori, stakeholder e operatori economici attivi nelle due aree.

Tra i partecipanti, aziende varesine dei settori della meccatronica, della lavorazione della lamiera e della plastica, che hanno potuto entrare in contatto con controparti svizzere interessate a sinergie, investimenti e nuove collaborazioni.

Un’occasione, dunque, non solo per promuovere l’eccellenza produttiva varesina, ma anche per esplorare le opportunità offerte dal contesto elvetico, dove l’innovazione, l’alta qualità e la vicinanza logistica favoriscono partnership solide e durature.

Generico 13 Oct 2025

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.