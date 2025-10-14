Le imprese varesine protagoniste al Forum Italo-Svizzero di Lugano

La Camera di Commercio di Varese ha partecipato al Forum Italo-Svizzero 2025, tenutosi a Lugano, ribadendo il proprio impegno nel promuovere l’internazionalizzazione delle imprese del territorio. Un’occasione importante per rafforzare i legami con un partner storico e strategico come la Svizzera, che continua a rappresentare un mercato di riferimento per numerose realtà produttive varesine.

«La vicinanza geografica e la qualità del nostro sistema produttivo fanno della Svizzera un interlocutore naturale per le imprese della nostra provincia», ha dichiarato Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese. «Sostenere la loro presenza in contesti come questo Forum significa offrire strumenti concreti per crescere sui mercati internazionali».

L’iniziativa, organizzata dalla Camera di Commercio Italiana in Svizzera, con la quale l’ente varesino collabora da tempo, si è rivelata un hub di networking e confronto, favorendo incontri tra imprenditori, stakeholder e operatori economici attivi nelle due aree.

Tra i partecipanti, aziende varesine dei settori della meccatronica, della lavorazione della lamiera e della plastica, che hanno potuto entrare in contatto con controparti svizzere interessate a sinergie, investimenti e nuove collaborazioni.

Un’occasione, dunque, non solo per promuovere l’eccellenza produttiva varesina, ma anche per esplorare le opportunità offerte dal contesto elvetico, dove l’innovazione, l’alta qualità e la vicinanza logistica favoriscono partnership solide e durature.