“Le Ombre del Cuore”: a Bodio Lomnago un incontro sulla dipendenza affettiva

L’Associazione Amici di Filippo presenta un evento di grande rilevanza sociale e culturale nell’ambito della sua Stagione Autunnale 2025. L’incontro, patrocinato dal Comune di Bodio Lomnago, sarà dedicato al libro “Le ombre del cuore. Come uscire dalla dipendenza affettiva” e vedrà la partecipazione dei suoi tre autori: Irene Bertoglio, Sonia Rustici e Aldo Violino.

L’appuntamento è fissato per Venerdì 24 ottobre 2025 alle ore 21:00 presso la Biblioteca Comunale Antonio Zanoletti di Bodio Lomnago, in Piazza Don Gandini, con ingresso libero.

Il libro affronta in chiave preventiva e terapeutica la dipendenza affettiva, una tematica drammaticamente attuale che spinge donne di ogni età e status sociale a intraprendere forme distruttive di legame. L’opera è il frutto dell’esperienza sul campo di specialisti che hanno unito le loro competenze per portare alla luce le dinamiche psicologiche di questa condizione.

Il testo è strutturato come un romanzo, che racconta la storia di Eleonora, una quarantenne in carriera che si ritrova in un vortice di difficoltà emotive a causa dell’amore ritrovato per Nick. L’uomo, affascinante e scaltro, non si fa scrupoli a intrattenere più relazioni. Il racconto segue Eleonora nei suoi viaggi, sia mentali che fisici, nel tentativo di spezzare le catene che la legano morbosamente a Nick. L’obiettivo del libro è proprio quello di aiutare a trovare la chiave di lettura per uscire da determinate dipendenze affettive.

Il libro è una vera opera a “tre mani”, che mette insieme diverse professionalità: Irene Bertoglio è grafologa, rieducatrice della scrittura e perito grafico-giudiziario, con una laurea in campo psicologico e un perfezionamento in “Fisiologia e Psicologia Perinatale”. Sonia Rossella Rustici è laureata in lingue e letterature straniere e si occupa del loro insegnamento, con corsi di aggiornamento in campo letterario. Aldo Violino è psicoterapeuta e si dedica alla tossicodipendenza da oltre 30 anni, con attività svolte presso i Servizi per le Dipendenze in diverse Aziende Socio Sanitarie della Lombardia.

Le illustrazioni e la copertina del volume sono state realizzate da Susanna Primavera.