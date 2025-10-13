“Leggere Sereni”: al via a Luino la seconda edizione del progetto per le scuole varesine
L’iniziativa è promossa dal Comune di Luino in collaborazione con gli istituti scolastici locali e l’Archivio Vittorio Sereni
Dopo il successo della prima edizione, torna per l’anno scolastico 2025/2026 il corso-concorso “Leggere la poesia di Vittorio Sereni e…”, un progetto che unisce formazione per docenti e attività creative per studenti delle scuole della provincia di Varese.
L’iniziativa è promossa dal Comune di Luino – in collaborazione con gli istituti scolastici locali e l’Archivio Vittorio Sereni – e si articola in due proposte complementari: un percorso formativo rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado (anche non umanisti) e un concorso riservato a tutte le classi che, durante l’anno, lavoreranno sui testi del poeta.
Formazione e creatività
Il corso, aperto anche in modalità online, prevede incontri con docenti universitari e professionisti della didattica. Tra i relatori figurano la professoressa Francesca D’Alessandro dell’Università Cattolica di Milano e il professor Pierluigi Pellini dell’Università di Siena, oltre a Barbara Colli, Elisabetta Cornolò, Eliana Frigerio, Alessandra Cussa e Alessandra Sala.
Il concorso vero e proprio accoglierà elaborati in diverse forme, valorizzando la creatività degli studenti e la loro capacità di interpretare e riscrivere i testi poetici.
Il legame con Luino
«Siamo molto contenti di riproporre questa iniziativa – commenta la vicesindaca e assessora all’istruzione Antonella Sonnessa – che mira a far conoscere e riscoprire la figura di Vittorio Sereni, così strettamente legata alla nostra città e al Lago Maggiore. La partecipazione appassionata della scorsa edizione ci ha confermato quanto sia importante portare la poesia nelle scuole».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.