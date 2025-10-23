L’esperienza del Woodoo e l’etica del rifugio: Il circolo The Family di Albizzate pronto a ripartire

Nuova vita per uno dei punti di riferimento storici del Varesotto. Il circolo cooperativo di Albizzate, conosciuto come The Family, è pronto a riaprire le porte da venerdì 24 ottobre.

Il circolo sarà affidato a una gestione inedita, che unisce l’esperienza nell’organizzazione di eventi di Yuba – il team dietro il Woodoo Fest – e il senso dell’ospitalità di Lucia Nardella e Andrea Meregalli, una coppia «strappata dalla montagna», dopo otto anni di gestione di un rifugio in Val Codera, in provincia di Sondrio.

La scelta è arrivata al termine di un percorso ponderato, che Gianluca Iannetti, presidente de La Familiare (la cooperativa sociale proprietaria dell’edificio) ha spiegato alla conferenza stampa alla viglia dell’inaugurazione. Iannetti ha sottolineato il peso della decisione, citando il valore del circolo per la comunità: «Questo circolo, che oggi conta 300 soci, non appartiene a nessuno ma si custodisce e si deve tramandare».

«Dopo più di 120 anni di gestione diretta – ha aggiunto il presidente –, abbiamo riflettuto a lungo e valutato diverse proposte che non ci avevano convinto. Questo è stato l’unico progetto in grado di portare avanti l’anima di questa comunità».

“Stanza calda e piatto pieno”: l’etica del rifugio

Lucia e Andrea, trasferitisi in prossimità del circolo – «un “presidio importante” per mantenere il legame con il paese» – porteranno dunque nel Varesotto l’etica del rifugio, la convivialità dell’osteria e i sapori della loro cucina. «Abbiamo deciso di lasciare la valle e, non appena data la disdetta, ci è stato subito proposto questo progetto», hanno raccontato. La sfida è enorme, ma le paure sono svanite. La filosofia che guiderà la nostra proposta enogastronomica sarà stanza calda e piatto pieno.

Andrea Meregalli, che si occuperà della cucina, ha specificato: «L’osteria porta un approccio di semplicità ma anche attenzione nell’acquisto e nella gestione di materia e prodotti». Il menù affonderà le radici nella tradizione valtellinese da cui provengono i gestori, con i pizzoccheri e gli sciatt a fare da piatti forti in una proposta che cambierà stagionalmente». Parallelamente, l’estetica delle tovagliette e del menù sarà rinnovata e re-interpretata da artisti e illustratori a secondo della loro visione sulla «vita del circolo». All’ingresso del The Family sarà possibile ammirare l’illustrazione originale.

Nel weekend aperture diurne per vivere l’esperienza da circolo

La proposta gastronomica si fonde con l’obiettivo del team Yuba, che vede nel circolo «il luogo ideale» per colmare la mancanza di una proposta culturale e sociale bilanciata sul territorio. «Il locale si presta per un lavoro enogastronomico e culturale – ha spiegato Matia Campanoni di Yuba – Vogliamo dare continuità, risvegliando quell’ambito che per anni è stato un punto di riferimento. I lavori di ristrutturazione, completati in sole tre settimane, non sarebbero stati possibili senza l’aiuto dei volontari e dei soci», segnale della sinergia che i gestori sperano di mantenere viva.

Il rilancio non si ferma alla sola programmazione di eventi dal vivo, ma recupera le radici del concetto di circolo. Per questo saranno allestiti una ludoteca, completa di un angolo per il bookcrossing, giochi da tavolo, oltre a un pianoforte verticale e una chitarra classica. Una sala separata ospiterà poi il biliardo.

Nel weekend (sabato e domenica) il circolo sarà aperto a partire dalle 11.30, fino dopo la mezzanotte, con la possibilità non solo di cenare ma anche di pranzare in family. L’orario matinee permetterà il ritorno dei corsi e tornei popolari di carte — organizzati come un vero e proprio “triathlon” —, rivisti come occasioni di socialità.

Tra le attività inaugurali in arrivo il gran buffet (a ingresso gratuito) dalle 19 di venerdì 24 , il dj set per la prima cena di sabato 25 (ore 19) e il pranzo della domenica del 27 ottobre, con il pomeriggio dedicato alle attività ludico-ricreative, fino alla cena e alla cantata libera in chiusura del fine settimana.