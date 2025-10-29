L’hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di “Alla Balaustra” in podcast
Ecco le due nuove puntate del podcast dedicato alle storie più incredibili dell'hockey raccontate da Marco Giannatiempo
La voce di Marco Giannatiempo torna a dare vita alle storie più incredibili dell’hockey raccolte nella rubrica di Varesenews “Alla Balaustra”. Le trovate qui sotto e su tutte le principali piattaforme di streaming audio.
Il tredicesimo episodio narra l’incredibile vicenda dei Kenya Ice Lion, la prima e unica squadra di hockey su ghiaccio in Kenya e in Africa, che per anni si è allenata senza avversari finché non è stata sponsorizzata da una catena canadese di caffetterie, permettendo loro di giocare la loro prima partita in Canada con la partecipazione di leggende della NHL.
La puntata numero 14 racconta la storia di Joy Sides, un giocatore che, nonostante non abbia raggiunto l’apice della National Hockey League (NHL), ha vissuto un’intensa carriera nelle leghe minori, evidenziando le difficoltà, le avventure e l’unicità di quel livello di professionismo.
