Liste d’attesa in sanità e diritti dei cittadini a La Materia del Giorno di giovedì 9 ottobre

“Egr. Direttore, sono un pensionato residente nel Varesotto, le pare normale che in provincia di Varese, Como, Milano Nord, Monza non si riesca, oramai da più di un mese e mezzo, a prenotare una visita oculistica in regime di convenzione col SSN regionale? Niente fino al 2028 (cosi rispondono al cup e nei centri privati convenzionati) mentre in regime privatistico, accedendo alle liste dei medici, stilate da Asst Sette Laghi , per esempio, basta una settimana, 10 giorni? ma i prezzi vanno da 150 a 200 euro, non tutti possiamo permettercelo”

È una delle lettere che arrivano alla redazione per segnalare liste d’attesa lunghe, agende definite “chiuse”. Eppure da dopo il Covid Regione Lombardia sta stanziando milioni di euro per il recupero di chi attende una visita, un esame diagnostico o un intervento da troppo tempo.

La normativa prevede tempi definiti per ottenere un appuntamento a seconda dell’urgenza indicata dal proprio medico curante. Ed è appellandosi a questa legge che un gruppo di associazioni, Acli, Cgil, Sei Cgil, Medicina Democratica, Cooperativa ColCe hanno attivato sul territorio provinciale una serie di sportelli a cui i cittadini si rivolgono per ottenere date certe e ragionevoli negli ambulatori degli ospedali di riferimento in regime di SSN.

Come funziona SOS Liste d’attesa, cosa prevede la normativa, come operano e i risultati che raggiungono saranno i temi al centro del “La Materia del Giorno” di giovedì 9 ottobre. L’intervista in diretta sulla nostra WebTV e i canali social sarà con l’avvocato Filippo Cardaci vicepresidente delle Acli che ha seguito la nascita e l’evoluzione di stesso servizio a disposizione dei cittadini e l’introduzione da parte delle aziende ospedaliere del “percorso di garanzia”.