L’istituto Newton di Varese dice no all’incontro con il generale Vannacci

Il generale Roberto Vannacci non incontrerà gli studenti dell’Istituto Newton di Varese. La proposta, avanzata come momento di riflessione su educazione civica e partecipazione, è stata bocciata in modo quasi unanime dal corpo docente: oltre l’80% dei professori ha detto no.

Secondo la maggioranza degli insegnanti, ospitare una figura considerata così divisiva sarebbe stato poco opportuno per il clima scolastico.

Ha ricevuto, invece, il via libera la presenza della giornalista d’inchiesta Rajae Bezzaz di “Striscia la Notizia”, che ha ottenuto l’approvazione di oltre il 60% del collegio docenti.