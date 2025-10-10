Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Lo chef Fabio Rivolta ai fornelli per i ragazzi della comunità Villa Comerio di Busto Arsizio

Una cena a lume di candela che ha deliziato i palati e scaldato i cuori. «Residenti entusiasti»

Generico 06 Oct 2025

Serata speciale quella di giovedì 9 ottobre per i ragazzi della comunità socio sanitaria Villa Comerio. Una decina di ospiti disabili e alcuni operatori della struttura hanno gustato una cena d’eccezione. Ai fornelli c’era stato infatti lo chef bustese Fabio Rivolta, proprietario della struttura “Notte di Note Home Hospitality” in via Fratelli Cairoli a Busto Arsizio.

Cena a lume di candela che ha deliziato i palati e scaldato i cuori. Lo Chef Rivolta e la moglie Anna hanno offerto un gesto di solidarietà, che ha donato a ospiti e operatori una serata davvero memorabile.

«Davvero una bellissima serata – sostiene il coordinatore della struttura, gestita dalla Cooperativa Sociale Codess, dottor Riccardo Freguglia – una cena davvero favolosa con tovaglie bianche e candelabri che hanno reso entusiasti i residenti della Comunità. Un ringraziamento speciale è rivolto ai coniugi Rivolta che hanno mostrato da subito professionalità ed affetto per i ragazzi del CSS».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.