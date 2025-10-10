Lo chef Fabio Rivolta ai fornelli per i ragazzi della comunità Villa Comerio di Busto Arsizio
Una cena a lume di candela che ha deliziato i palati e scaldato i cuori. «Residenti entusiasti»
Serata speciale quella di giovedì 9 ottobre per i ragazzi della comunità socio sanitaria Villa Comerio. Una decina di ospiti disabili e alcuni operatori della struttura hanno gustato una cena d’eccezione. Ai fornelli c’era stato infatti lo chef bustese Fabio Rivolta, proprietario della struttura “Notte di Note Home Hospitality” in via Fratelli Cairoli a Busto Arsizio.
Cena a lume di candela che ha deliziato i palati e scaldato i cuori. Lo Chef Rivolta e la moglie Anna hanno offerto un gesto di solidarietà, che ha donato a ospiti e operatori una serata davvero memorabile.
«Davvero una bellissima serata – sostiene il coordinatore della struttura, gestita dalla Cooperativa Sociale Codess, dottor Riccardo Freguglia – una cena davvero favolosa con tovaglie bianche e candelabri che hanno reso entusiasti i residenti della Comunità. Un ringraziamento speciale è rivolto ai coniugi Rivolta che hanno mostrato da subito professionalità ed affetto per i ragazzi del CSS».
