Lo shopping solidale a Gorla Minore aiuta i missionari

A Gorla Minore dal 31 ottobre al 2 novembre al salone San Carlo è tempo della Mostra mercato. In vendita prodotti etnici, del mercato equo solidale e di artigianato con lo scopo di aiutare le missioni e il lavoro dei missionari. Ingresso libero

Piazza san Lorenzo a Gorla Minore la conoscono tutti. Vi si trovano la chiesa parrocchiale e l’ingresso dell’oratorio: è una delle piazze principali del paese. Proprio da lì, con qualche passo dando le spalle alla chiesa, si accede al salone San Carlo, uno spazioso luogo di ritrovo, che accoglie durante l’anno eventi, cene e mercatini.

Per due weekend, fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre, ogni anno il salone permette letteralmente di viaggiare per il mondo.

Grazie al Mercatino missionario, infatti, si entra in un turbinio di colori e materiali, con prodotti che giungono da tutto il globo e accompagnano i visitatori in un giro del mondo speciale. Si va dall’etnico all’artigianale, passando per buon cibo, prodotti del mercato equo solidale e oggetti realizzati a mano.

L’obiettivo è uno: aiutare le missioni. Per farlo, viene allestita una mostra vendita, che unisce la facoltà di fare shopping, pensando già ai regali di Natale, ad una finalità importante.

Quest’anno il primo fine settimana si è tenuto il 25 e 26 ottobre con una buona affluenza di pubblico. Dal 31 ottobre al 2 novembre l’esposizione riaprirà i battenti per replicare il successo del primo giro di boa.

Grazie alla generosità di chi arriva a Gorla e acquista liberamente ciò che vuole, dando un piccolo o un grande contributo a seconda della propria disponibilità, si finanziano le missioni, ma anche realtà solidali del territorio, come la cooperativa sociale gorlese Gruppo Amicizia.

C’è spazio per iniziative che cercano di portare un aiuto concreto a luoghi disagiati: popolazioni bisognose ricevono contributi importanti, grazie ad esempio al Pime e ai suoi progetti.

C’è la bottega solidale di Good Samaritan, ma c’è anche il Bar Equo, per un cocktail o una bevanda da sorseggiare direttamente in loco.

Ci sono – elemento fondamentale della Mostra missionaria – i sorrisi dei volontari, che si muovono come formichine pronte a darsi da fare, entusiasti di questo tempo prezioso insieme. In testa, in ciascuno dei presenti, il desiderio di fare del bene, pensando ai bambini in difficoltà e portando nel cuore chi ha sempre amato questa colorata mostra mercato.

Tutti insieme.

Appuntamento dunque a Gorla Minore dal 31 ottobre al 2 novembre.