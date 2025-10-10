Lo smog torna a soffocare la Lombardia: traffico e diesel i principali indiziati
Dati ARPA: superati i limiti in tutta la regione, compresi Varese e Como. Legambiente accusa: “Nessun coraggio su mobilità attiva e trasporto pubblico”
Nessuna sorpresa, purtroppo. L’autunno ha portato con sé il ritorno dello smog in Lombardia, e i dati registrati da ARPA mostrano un quadro già preoccupante. Nella giornata del 9 ottobre, diverse centraline hanno rilevato valori di PM10 ben oltre i limiti di legge, a partire da Milano, Monza e Pavia, fino a raggiungere anche città come Varese e Como.
Secondo Legambiente Lombardia, la causa principale di questo primo episodio critico è il traffico veicolare, reso ancor più impattante dal rinvio del blocco ai diesel Euro 5. Le temperature ancora miti escludono il riscaldamento domestico, ma con l’arrivo del freddo potrebbero emergere nuove fonti emissive, come stufe e caldaie, allevamenti intensivi e spandimenti agricoli.
Varese e Como oltre la soglia
Tra i capoluoghi di provincia colpiti ci sono anche Varese e Como, entrambi a 51 microgrammi per metro cubo di PM10, appena sopra la soglia massima consentita di 50 microg/m³. Ancora peggio è andata in città come Milano (82), Monza (69), Lodi (66), Bergamo (57) e Brescia (53). Spiccano i picchi registrati in centri minori come Meda (77), Magenta (70), Crema (68) e Cassano d’Adda (65).
Legambiente: “Servono scelte coraggiose, non nuove autostrade”
Per Legambiente, la situazione era prevedibile e resta aggravata dall’assenza di misure strutturali. «Continuiamo a staccare assegni in bianco alla Corte di Giustizia Europea – dichiara Federico Del Prete, responsabile mobilità dell’associazione – mentre il traffico resta fuori controllo. Occorre puntare con decisione su trasporto pubblico, mobilità attiva e riconversione elettrica del trasporto merci».
Non mancano le critiche anche agli investimenti infrastrutturali: «Mentre si rinviano misure urgenti contro l’inquinamento, si trovano risorse per nuove autostrade come Pedemontana, Vigevano-Malpensa, Dalmine-Treviglio e Cremona-Mantova. Così si alimenta il problema anziché risolverlo».
Le previsioni? Peggioramento in arrivo
La situazione, secondo gli esperti, potrebbe peggiorare nei prossimi giorni, complici l’abbassamento delle temperature e i fenomeni di inversione termica, che trattengono gli inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera. Il rischio è di assistere a nuove ondate di smog, con impatti su salute, ambiente e conti pubblici, a causa delle sanzioni europee legate al mancato rispetto dei limiti emissivi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.