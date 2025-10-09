“Lo spettacolo della nostra vita”: al Lyceum di Varese un racconto multimediale dell’Italia dal 1945 ai giorni nostri
Sabato 8 novembre al Lyceum di Varese lo spettacolo scritto e diretto da Massimo Maritan intreccia musica, immagini e teatro per raccontare ottant’anni di storia italiana, dal 1945 al 2000
Sabato 8 novembre 2025 alle ore 18.30, nella sede del Lyceum di Varese in via Carrobbio 3, andrà in scena «Lo spettacolo della nostra vita», un racconto multimediale ideato e diretto da Massimo Maritan. L’evento, sostenuto da IFC e Unipol, intreccia musica, teatro e immagini per raccontare ottant’anni di storia italiana — dal secondo dopoguerra alla fine del Novecento — attraverso emozioni, memoria e ironia.
Un viaggio nella memoria collettiva
Sul palco, insieme al regista e narratore Massimo Maritan, la voce di Marco Marelli accompagnerà il pubblico in un percorso che ripercorre i momenti salienti della storia nazionale: la fine della guerra, il dopoguerra, il boom economico, gli anni di piombo, la fine della Prima Repubblica e l’alba del nuovo millennio.
Il racconto prende avvio da un’immagine simbolica: un uomo con un mazzo di chiavi arrugginite. Quelle chiavi, un tempo capaci di aprire porte ormai scomparse, diventano metafora del passato e del potere di riaprire le porte della memoria.
Musica, immagini e parole per raccontare il Paese
Il filo narrativo si intreccerà alle note del gruppo musicale composto da Giusy Consoli (voce), Enrico Salvato (pianoforte e arrangiamenti), Paolo Frattini (contrabbasso) e Giordano Rizzato (batteria). Le canzoni accompagneranno la storia come una colonna sonora sentimentale, mentre le immagini proiettate sul grande schermo evocheranno scene di film e momenti storici che hanno segnato la vita del Paese.
«Così, come nella migliore tradizione della commedia all’italiana, con un sorriso dolce-amaro – scrive Maritan – scopriremo se l’Italia ha usato tutte le chiavi per aprire le porte del suo futuro o se, a volte, le ha lasciate arrugginire».
