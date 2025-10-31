Esercitava da anni come logopedista senza avere i titoli: denunciata dalla Finanza di Luino

Niente di dichiarato al fisco, un fantasma per l’agenzia delle entrate nonostante svolgesse una professione. E qui arriva il secondo elemento poiché la donna denunciata nel Luinese dalla Finanza non era abilitato a svolgere la professione per la quale si faceva pagare: un abusivo, secondo l’accusa.

Nel corso di un’operazione condotta dai Finanzieri della Compagnia di Luino è stata individuata una professionista inquadrata come “evasore totale” che esercitava l’attività di logopedista senza avere i requisiti imposti dalla legge. La donna, attiva da anni nel territorio dell’alto Varesotto, aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali per più annualità, continuando tuttavia a percepire compensi per prestazioni sanitarie mai dichiarate.

L’indagine, sviluppata attraverso un’attenta analisi delle banche dati in uso al corpo e riscontri diretti sul territorio, ha portato i militari a eseguire un accesso presso lo studio professionale del sedicente logopedista, dove sono state trovate agende e ricevute cartacee di pagamento utili a ricostruire l’entità dei guadagni non dichiarati.

Le Fiamme Gialle hanno accertato che l’indagata offriva prestazioni continuative e retribuite sia in ambito privato — ricevendo pazienti nel proprio studio — sia in ambito pubblico, collaborando con istituti scolastici del territorio, nonostante fosse priva dei requisiti abilitanti.

Alla luce degli elementi raccolti è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Varese per i reati di esercizio abusivo della professione e falsità ideologica in atto pubblico. È stata inoltre disposta l’immediata sospensione dell’attività per evitare la prosecuzione dell’illecito.

L’operazione si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto all’evasione fiscale, alle frodi e all’abusivismo professionale promosse dalla Guardia di Finanza, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e garantire la legalità nel settore delle professioni sanitarie.