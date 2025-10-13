Lombardia, 4,5 milioni ai Centri per la Famiglia: “Un investimento su natalità e comunità”

Un nuovo finanziamento da 4,5 milioni di euro per rafforzare e ampliare la rete dei Centri per la Famiglia in Lombardia. Lo ha annunciato l’assessore regionale Elena Lucchini, spiegando che le risorse serviranno a potenziare le attività già esistenti, attivare nuovi progetti e aumentare del 40% il numero dei centri attivi sul territorio.

La misura si inserisce all’interno del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile e viene finanziata attraverso il Fondo nazionale per le politiche della famiglia.

Ascolto, orientamento e sostegno in ogni fase della vita

I Centri per la Famiglia sono presìdi territoriali che offrono servizi di orientamento, ascolto, mediazione familiare, supporto psicologico, oltre a percorsi di accompagnamento alla genitorialità, promozione della natalità e invecchiamento attivo.

«Questi spazi – ha dichiarato Lucchini – sono un punto di riferimento stabile per i cittadini. Con questo ulteriore investimento rafforziamo una rete che punta sulla prossimità, sull’ascolto e sull’accompagnamento delle persone in ogni fase della vita».

Le modalità del finanziamento

Il contributo regionale potrà arrivare fino a 70.000 euro per progetto, con una durata massima di 18 mesi. La Regione coprirà l’80% dei costi, mentre i soggetti proponenti dovranno garantire un cofinanziamento minimo del 20%.

Le risorse saranno distribuite attraverso le ATS lombarde, con un criterio misto:

20% in base alla popolazione residente;

80% in parti uguali, per garantire una copertura omogenea tra territori.

“Una Lombardia più accogliente e coesa”

L’obiettivo, secondo l’assessore, è quello di rafforzare la centralità delle famiglie come motore delle comunità locali. «Sostenere la natalità, l’invecchiamento attivo e il benessere dei più giovani significa costruire una Lombardia più forte e attenta ai bisogni dei cittadini – ha concluso Lucchini –. È una scelta strategica per il presente e per il futuro».

L’annuncio segue il precedente stanziamento di quasi 8 milioni di euro, deliberato la settimana scorsa sempre nell’ambito delle politiche familiari.