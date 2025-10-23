Varese News

Lombardia

Lombardia, Piemonte e Liguria rinnovano l’alleanza per rafforzare le infrastrutture ferroviarie

Rinnovata a Torino l’intesa tra le Regioni, il Mit e Rfi per una rete efficiente e sostenibile

Generico 20 Oct 2025

Si è chiusa a Torino la due giorni degli Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest 2025, l’appuntamento che da dieci anni riunisce le tre Regioni più produttive del Paese attorno a un obiettivo comune: potenziare le infrastrutture logistiche per rendere più competitivo e sostenibile il sistema Italia.

A conclusione dei lavori è stato firmato il rinnovo del Protocollo d’Intesa tra Lombardia, Piemonte, Liguria, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovienord.

Un accordo che conferma la volontà di istituire un tavolo permanente di monitoraggio delle opere ferroviarie strategiche e rilancia l’idea di una logistica integrata, digitale e intermodale al servizio di imprese e territori.

«La logistica non è un tema tecnico, ma il motore della crescita del Paese – ha dichiarato il presidente lombardo Attilio Fontana – Lavorare insieme significa mettere l’Italia sui binari giusti: quelli dello sviluppo e dell’occupazione».

Generico 20 Oct 2025

Crescita, infrastrutture e intermodalità

Il protocollo arriva nel decennale della Cabina di regia della logistica del Nord-Ovest, riconosciuta anche a livello nazionale come buona pratica di collaborazione istituzionale. Un modello che, secondo Alberto Cirio, presidente del Piemonte, ha già dato risultati concreti:

«Con la Tav e il Terzo Valico riportiamo il triangolo industriale Milano-Torino-Genova al centro d’Europa. Cresce il PIL e cresce l’occupazione, più della media nazionale».

La Liguria, rappresentata dal presidente Marco Bucci, punta invece sulla Blue Economy e sul ruolo dei suoi porti:

«Il Nord Ovest è il cuore logistico dell’Europa. A Genova stiamo costruendo un sistema interregionale che funziona come una grande città metropolitana».

Lombardia in prima linea

Durante i lavori è intervenuta anche Claudia Maria Terzi, assessora alle Infrastrutture della Regione Lombardia, che ha evidenziato il ruolo strategico del territorio lombardo e i progetti già in corso:

Legge regionale sulla logistica, per governare meglio gli insediamenti;

Ferrobonus lombardo, per incentivare il trasporto merci su rotaia;

Impegno su opere chiave come il quadruplicamento della Milano-Pavia, i valichi alpini e il completamento del Terzo Valico.

Guardando al futuro

Nel corso dell’evento, si è parlato anche di Zone Logistiche Semplificate, digitalizzazione dei nodi ferroviari, corridoi europei e delle opportunità offerte dal PNRR per accelerare progetti e investimenti.

La prossima edizione degli Stati Generali si svolgerà in Liguria, con l’obiettivo di continuare a rafforzare la cooperazione tra Regioni e istituzioni nazionali, in una prospettiva sempre più europea.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 23 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.