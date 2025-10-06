L’oncologia dell’Asst Sette Laghi ha una nuova responsabile: è Marta Coscia già alla guida dell’ematologia

La professoressa Marta Coscia è stata nominata direttore ad interim della struttura complessa di oncologia dell’Asst Sette Laghi.

La specialista è attualmente già primario facente funzioni di ematologia dall’aprile 2024, subentrata nell’incarico al professor Francesco Passamonti chiamato a dirigere l’unità operativa del Policlinico a Milano.

Dal primo ottobre scorso, il direttore dell’oncologia professor Francesco Grossi ha assunto un incarico all’ospedale San Martino di Genova e si è messo in aspettativa. Al suo posto la rettrice dell’Univessità dell’Insubria Maria Pierro ha segnalato la professoressa associata nel settore Scientifico disciplinare di Malattie del Sangue presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università.

Il direttore della Sette Laghi Mauro Moreno ha condiviso la scelta di nominare la specialista che già svolge presso l’ ASST le funzioni assistenziali apicali della S.C. Ematologia. ( nella foto a sinistra la professoressa Coscia)

L’azienda ospedaliera ha quindi preso atto della nota con la quale l’Università degli Studi dell’Insubria proponeva il nominativo della Prof. Marta Coscia quale Direttore ad interim della S.C. Oncologia a decorrere dal 1.10.2025.