Varese News

Salute

L’oncologia dell’Asst Sette Laghi ha una nuova responsabile: è Marta Coscia già alla guida dell’ematologia

Con l'aspettativa chiesta dal professor Grossi, l'azienda ospedaliera ha condiviso la proposta dell'Università dell'Insubria

La professoressa Marta Coscia è stata nominata direttore ad interim della struttura complessa di oncologia dell’Asst Sette Laghi.

La specialista è attualmente già primario facente funzioni di ematologia dall’aprile 2024, subentrata nell’incarico al professor Francesco Passamonti chiamato a dirigere l’unità operativa del Policlinico a Milano.

Dal primo ottobre scorso, il direttore dell’oncologia professor Francesco Grossi ha assunto un incarico all’ospedale San Martino di Genova e si è messo in aspettativa. Al suo posto la rettrice dell’Univessità dell’Insubria Maria Pierro ha segnalato la professoressa associata nel settore Scientifico disciplinare di Malattie del Sangue presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università.

Il direttore della Sette Laghi Mauro Moreno  ha condiviso la scelta di nominare la specialista che già svolge presso l’ ASST le funzioni assistenziali apicali della S.C. Ematologia. ( nella foto a sinistra la professoressa Coscia)

 

L’azienda ospedaliera ha quindi preso atto  della nota con la quale l’Università degli Studi dell’Insubria proponeva il nominativo della Prof. Marta Coscia quale Direttore ad interim della S.C. Oncologia a decorrere dal 1.10.2025.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.