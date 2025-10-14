Longobardi non fa un passo indietro: “In Forza Italia Gallarate servono coerenza e rispetto degli iscritti”

«Il mio impegno politico e amministrativo prosegue con la stessa determinazione di sempre, al servizio di Gallarate e dei valori di Forza Italia». Lo dice Rocco Longobardi, il vicesindaco di Gallarate, che è l’unico esponente di Forza Italia nella giunta di Andrea Cassani.

Nessun passo indietro, dopo la “rivoluzione” che ha toccato la sezione locale del partito e che ha riportato in auge la corrente di Nicola Mucci e degli “storici” del partito, alleatisi con Carlo Ceraldi, che pure era stato eletto sette mesi fa in alternativa alla cordata-Mucci.

Una manovra che messo in minoranza Longobardi, che pure ora ribadisce la sua intenzione di continuare in giunta. «L’unità non si costruisce con accordi di comodo, ma con il rispetto reciproco, il confronto e la valorizzazione del mandato democratico», dice.

Di seguito il comunicato completo di Rocco Longobardi.

Leggo con rispetto quanto riportato dalla stampa locale in merito alle recenti vicende interne a Forza Italia Gallarate.

Ritengo tuttavia doveroso ricordare che la priorità deve restare l’unità del partito, fondata sulla coerenza con il mandato congressuale espresso dagli iscritti e sul rilancio del progetto politico-amministrativo che è stato proposto, condiviso e premiato dal voto congressuale.

Quel progetto rappresenta una visione concreta per il futuro di Forza Italia a Gallarate: un partito radicato, propositivo, aperto al confronto, capace di sostenere l’Amministrazione comunale con idee, responsabilità e spirito di squadra.

È questo il percorso che la maggioranza degli iscritti ha sostenuto e che io ho portato avanti con impegno e lealtà, insieme a tanti amministratori, dirigenti e volontari.

L’unità non si costruisce con accordi di comodo, ma con il rispetto reciproco, il confronto e la valorizzazione del mandato democratico.

Solo così si può rafforzare la credibilità del partito e mantenere viva la fiducia dei cittadini che ci hanno dato consenso e fiducia.

Il mio impegno politico e amministrativo prosegue con la stessa determinazione di sempre, al servizio di Gallarate e dei valori di Forza Italia, nella convinzione che chiarezza, coerenza e rispetto siano la via per costruire futuro, credibilità e una vera comunità politica.

Rocco Longobardi

Vice Sindaco di Gallarate – Forza Italia