L’oratorio di Sciarè inaugura il nuovo campo realizzato grazie a genitori e volontari. Grande festa con il prevosto
Monsignor Riccardo Festa ha dato il primo calcio al pallone sul nuovo manto sintetico a disposizione dei ragazzi del quartiere
È stato inaugurato domenica 28 settembre, in occasione della festa dell’oratorio, il campo di calcio dell’oratorio di Sciarè (Gallarate). Il campo di calcio era già esistente, ma non era proprio praticabile.
Descritto da don Andrea Florio come un campo di patate, i genitori e volontari si sono rimboccati le maniche riportando lo stesso campo di calcio ad una struttura agibile per i bambini e i ragazzi.
Il primo calcio al pallone è stato dato dal Prevosto, Mons. Riccardo Festa che ha benedetto il “nuovo campo di calcio” che ha poi espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione.
