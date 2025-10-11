Varese News

Gallarate/Malpensa

L’oratorio di Sciarè inaugura il nuovo campo realizzato grazie a genitori e volontari. Grande festa con il prevosto

Monsignor Riccardo Festa ha dato il primo calcio al pallone sul nuovo manto sintetico a disposizione dei ragazzi del quartiere

inaugurazione campo oratorio sciarè

È stato inaugurato domenica 28 settembre, in occasione della festa dell’oratorio, il campo di calcio dell’oratorio di Sciarè (Gallarate). Il campo di calcio era già esistente, ma non era proprio praticabile.

Descritto da don Andrea Florio come un campo di patate, i genitori e volontari si sono rimboccati le maniche riportando lo stesso campo di calcio ad una struttura agibile per i bambini e i ragazzi.

Il primo calcio al pallone è stato dato dal Prevosto, Mons. Riccardo Festa che ha benedetto il “nuovo campo di calcio” che ha poi espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.