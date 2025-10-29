L’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese governa il cambiamento

L’assemblea dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Varese che si è svolta nel pomeriggio di lunedì 27 ottobre, alle Ville Ponti, è stata l’occasione per eleggere il nuovo Consiglio provinciale dell’Ordine professionale e tracciare un bilancio degli ultimi tre anni. «Tre anni di grandi cambiamenti, non semplici, che hanno richiesto a tutti noi capacità di adattamento, visione e unità – ha detto alla platea il presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese Michele Frattini – Abbiamo affrontato sfide nuove e complesse, che hanno toccato la professione e il mondo del lavoro. Lo abbiamo fatto con equilibrio e concretezza, confermando il valore, la solidità e la credibilità dei Consulenti del Lavoro».

UNA RISPOSTA CONCRETA AI BISOGNI

Nelle sue parole un ringraziamento sincero a chi ha partecipato alla vita dell’Ordine professionale in questo triennio ricoprendo attivamente delle cariche nel Consiglio, nel Collegio dei Revisori, nelle Commissioni e nel Centro Studi. Più in generale il ringraziamento è andato a tutti i colleghi che hanno prestato tempo, competenze e idee per rafforzare la categoria e dare risposte concrete ai bisogni e alle sfide che questo periodo storico di grandi cambiamenti comporta.

GESTIRE LA POTENZIALITÀ DELL’IA

L’intelligenza artificiale è uno di questi e non a caso proprio all’Intelligenza artificiale era dedicato – per la seconda volta nell’ultimo anno – il momento formativo dell’assemblea. La sfida è quella di gestire le potenzialità dell’AI all’interno dell’attività degli studi professionali alla luce della legge 132 del 2025. Per farlo il relatore, il CdL Stefano Camassa, ha affidato l’introduzione pratica del suo intervento alla collaborazione di Gemini, riscuotendo l’interesse dei tanti partecipanti che hanno anche eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine provinciale che si insedierà entro le prossime due settimane per eleggere, al suo interno, il nuovo presidente varesino.

IL NUOVO CONSIGLIO DELL’ORDINE

I consiglieri eletti sono: Paolo Binda, Ferdinando Butto, Duse Luigi, Michele Frattini, Armando Giusto, Michela Moroni, Patrizia Prasedi, Irma Razzino e Michela Vanetti. Eletti anche i revisori: Michele Colli, Alessandro Di Gregorio ed Enrico Gaiazzi. L’assemblea, introdotta dai saluti delle autorità presenti, a cominciare dal prefetto Salvatore Rosario Pasquariello, dai padroni di casa delle Ville Ponti, Anna Deligios e Mauro Vitiello, rispettivamente segretaria generale e presidente della Camera di Commercio di Varese, e Francesco Maresca, direttore del settore Lavoro della Provincia di Varese, è stata l’occasione per celebrare i traguardi di carriera di alcuni Consulenti del Lavoro di Varese e per accogliere cinque nuovi iscritti all’Ordine di Varese: Michele Crugnola, Stefano Macchi, Almas Mahmood, Francesca Monsignori e Martina Pillitu.

I PREMIATI

Premiate per i 50 di iscrizione all’albo Laura De Ambrogio e Bruna Gernetti assieme ai colleghi, Lucia Molinari, Loris Patrizio Mutti, Giovanni Russo e Claudio Zanichelli che invece hanno raggiunto i 40 anni di carriera. Il riconoscimento per i 25 anni da Consulenti del Lavoro è andato a Silvano Aimar, Manuela Bezzegato, Silvia Bricalli, Antonella Brusciani, Massimiliano Cantalupi, Chiara Colombo, Luca Guidotti, Luisa Minonzi, Alessandra Elisabetta Pagani, Franco Prandini, Tiziana Savino, Dario Simeone e Vera Lucia Stigliano.