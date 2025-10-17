Varese News

Lavoro

Lorenzo Raia eletto segretario nazionale della UIL FPL

L'ex segretario di Varese, è stato nominato durante il consiglio generale . Avrà la delega alle funzioni locali

sindacato

Lorenzo Raia, già Segretario della UIL FPL di Varese, è stato eletto Segretario Nazionale della UIL FPL con delega alle funzioni locali, segnando un importante traguardo sia personale sia per la rappresentanza varesina. Questa nomina rappresenta un riconoscimento al lavoro, alla dedizione e alla professionalità dimostrati dal gruppo dirigente FPL di Varese negli anni, consolidando il prestigio del sindacato a livello nazionale.

Raia, figura di riferimento nel panorama sindacale provinciale, ha guidato la UIL FPL di Varese in una fase di grande crescita, ottenendo risultati significativi nelle rappresentanze sindacali unitarie e lavorando a stretto contatto con i lavoratori dei settori sanità, funzioni locali e terzo settore. Sotto la sua segreteria, la UIL FPL si è affermata come primo sindacato in sanità pubblica nella provincia e secondo nelle funzioni locali, conquistando fiducia e consenso anche tra i giovani delegati e nei rapporti con le istituzioni del territorio.

Con la nuova carica nazionale e la delega alle autonomie locali, si apre una nuova fase che porta la voce di Varese al centro delle scelte strategiche della categoria, valorizzando il modello organizzativo costruito negli anni e proponendo l’esperienza varesina come riferimento per tutta la UIL FPL in Italia.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.