Lorenzo Raia eletto segretario nazionale della UIL FPL

Lorenzo Raia, già Segretario della UIL FPL di Varese, è stato eletto Segretario Nazionale della UIL FPL con delega alle funzioni locali, segnando un importante traguardo sia personale sia per la rappresentanza varesina. Questa nomina rappresenta un riconoscimento al lavoro, alla dedizione e alla professionalità dimostrati dal gruppo dirigente FPL di Varese negli anni, consolidando il prestigio del sindacato a livello nazionale.

Raia, figura di riferimento nel panorama sindacale provinciale, ha guidato la UIL FPL di Varese in una fase di grande crescita, ottenendo risultati significativi nelle rappresentanze sindacali unitarie e lavorando a stretto contatto con i lavoratori dei settori sanità, funzioni locali e terzo settore. Sotto la sua segreteria, la UIL FPL si è affermata come primo sindacato in sanità pubblica nella provincia e secondo nelle funzioni locali, conquistando fiducia e consenso anche tra i giovani delegati e nei rapporti con le istituzioni del territorio.

Con la nuova carica nazionale e la delega alle autonomie locali, si apre una nuova fase che porta la voce di Varese al centro delle scelte strategiche della categoria, valorizzando il modello organizzativo costruito negli anni e proponendo l’esperienza varesina come riferimento per tutta la UIL FPL in Italia.