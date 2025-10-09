Lu-ve Group: nel terzo trimestre 2025 confermata crescita in linea con le previsioni

Lu-ve Group conferma il trend positivo anche nel terzo trimestre 2025, con risultati solidi e in linea con le previsioni. Il fatturato prodotti del periodo ha raggiunto 144,7 milioni di euro, registrando un incremento del 3,4% rispetto allo stesso trimestre del 2024. Ancora più significativo l’andamento del portafoglio ordini, che al 30 settembre 2025 ha toccato un nuovo record di 238,6 milioni di euro in crescita del +37% rispetto a dicembre 2024 e del +38,7% rispetto a settembre 2024.

I risultati confermano la capacità del Gruppo di mantenere un percorso di sviluppo equilibrato, sostenuto da una domanda stabile e da un posizionamento competitivo nei mercati internazionali. Luve Group – fondata nel 1986 e oggi tra i principali protagonisti globali del settore HVACR – progetta e produce scambiatori di calore ad aria e sistemi di raffreddamento ad alta efficienza per applicazioni commerciali, industriali e tecnologiche.

Con 20 stabilimenti produttivi in 9 Paesi e 35 uffici commerciali in Europa, Asia e Nord America, serve clienti in oltre 100 Paesi. Luve Group, quotata alla Borsa Italiana dal 2015, continua a distinguersi per l’impegno in Ricerca & Sviluppo e per la collaborazione con università e centri di innovazione a livello mondiale, confermando la propria vocazione alla crescita sostenibile e tecnologica.