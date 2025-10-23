“Lucelago” illumina Azzate e Cazzago Brabbia con arte, poesia e memoria d’acqua

Tra sculture, fotografie, racconti e poesia, l’acqua diventa il filo conduttore di un progetto che coinvolge artisti e comunità locali. Appuntamenti sabato 25 e domenica 26 ottobre

Un fine settimana tra sculture, parole e immagini per celebrare la bellezza e la storia dei laghi varesini

Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, i comuni di Azzate e Cazzago Brabbia diventano palcoscenico di “Lucelago – Un omaggio alle nostre acque”, un evento che intreccia arte, fotografia e poesia per rendere omaggio ai laghi della provincia di Varese. Promossa dall’Associazione GaEle con il contributo del Comune di Azzate e il patrocinio dei comuni rivieraschi, l’iniziativa propone due giornate intense, scandite da mostre, letture poetiche, musica e narrazioni legate all’acqua.

Il primo appuntamento è sabato 25 ottobre alle ore 15 alle Ghiacciaie di Cazzago Brabbia, luogo simbolico legato alla memoria del lago. Qui si potranno ammirare le sculture di Stella Ranza, Giorgio Presta e della Fondazione Sangregorio, oltre alla mostra fotografica di Carlo Meazza, che ritrae paesaggi e atmosfere lacustri.

Alle 16, presso il Porticciolo, spazio alla parola con un reading poetico accompagnato dalla musica evocativa di Pietro Pirelli. Segue “San Peder”, un momento di racconti e testimonianze dedicato alla cultura del lago, con gli interventi di Luigi Giorgetti e le letture di Valeria Tinari, Mario Chiodetti, Dino Azzalin, Camilla Bati e altri scrittori.

Il programma prosegue domenica 26 ottobre, sempre alle ore 15, presso il Belvedere Ghiringhelli di Azzate. Qui verrà presentato il nuovo libro dell’Associazione GaEle, a cui seguirà un secondo momento di letture poetiche, per chiudere il fine settimana nel segno della parola e della riflessione.