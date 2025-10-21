Varese News

L’uscita di Gallarate dell’autostrada A8 chiusa per una notte dopo l’incidente di sabato

Sabato notte era intervenuto anche l'elisoccorso. Ora occorre una notte di lavori per il ripristino

Sulla autostrada A8 Milano-Varese dalle 1:00 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano.
La chiusura è necessaria per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, avvenuto sabato scorso.
In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno Albizzate, al km 35+700, o a Cavaria al km 33+900 della stessa A8, o alla stazione di Besnate, al km 4+000 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
Va tenuto presente che, dalle 22:00 di questa sera, martedì 21, alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Varese, per attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore; per tale motivo, per chi proviene da Milano, l’uscita sarà obbligatoria a Legnano, al km 16+300, mentre non saranno raggiungibili le uscite di Castellanza e di Busto Arsizio.

Pubblicato il 21 Ottobre 2025
