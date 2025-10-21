L’uscita di Gallarate dell’autostrada A8 chiusa per una notte dopo l’incidente di sabato

Sulla autostrada A8 Milano-Varese dalle 1:00 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno Albizzate, al km 35+700, o a Cavaria al km 33+900 della stessa A8, o alla stazione di Besnate, al km 4+000 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Va tenuto presente che, dalle 22:00 di questa sera, martedì 21, alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Varese, per attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore; per tale motivo, per chi proviene da Milano, l’uscita sarà obbligatoria a Legnano, al km 16+300, mentre non saranno raggiungibili le uscite di Castellanza e di Busto Arsizio.