L’uscita di Gallarate dell’autostrada A8 chiusa per una notte dopo l’incidente di sabato
Sabato notte era intervenuto anche l'elisoccorso. Ora occorre una notte di lavori per il ripristino
Sulla autostrada A8 Milano-Varese dalle 1:00 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano.
La chiusura è necessaria per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, avvenuto sabato scorso.
In alternativa si consiglia di uscire a Solbiate Arno Albizzate, al km 35+700, o a Cavaria al km 33+900 della stessa A8, o alla stazione di Besnate, al km 4+000 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
Va tenuto presente che, dalle 22:00 di questa sera, martedì 21, alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e l’allacciamento A36 Pedemontana Lombarda, verso Varese, per attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore; per tale motivo, per chi proviene da Milano, l’uscita sarà obbligatoria a Legnano, al km 16+300, mentre non saranno raggiungibili le uscite di Castellanza e di Busto Arsizio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.