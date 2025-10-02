Madre Terra, don David e Nino Caianiello ospiti del venerdì su Radio Materia

E siamo arrivati a venerdì anche su Radio Materia, la web radio dello spazio libero di Varesenews. Chiudiamo questa quinta settimana di dirette pomeridiane con due appuntamenti che parlano di abbandono di rifiuti e di abbandono delle persone che devono reintegrarsi nella società dopo aver scontato la loro pena. Alle 16,30 tratteremo il tema dell’abbandono di rifiuti nelle nostre aree verdi con Rossella Bido, fondatrice del gruppo Madre Terra, mentre alle 18,00 racconteremo di come spezzare la spirale di abbandono attorno a chi ha pagato per le proprie colpe scontando la propria pena in carcere con l’inclusione lavorativa e sociale.

Soci All Time (16,30)

Venerdì torna su Radio Materia l’appuntamento con Soci All Time, la rubrica che racconta storie e impegni di chi sceglie di fare la differenza nella propria comunità. Protagonista della nuova puntata sarà Rossella Bido e il gruppo informale di volontari attivi a Castronno e nei paesi limitrofi chiamato Madre Terra, che da mesi si dedica alla raccolta dei rifiuti e alla sensibilizzazione contro l’abbandono e il degrado ambientale . Una realtà nata dall’iniziativa di pochi cittadini e cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per il territorio. Con loro parleremo di come l’indignazione possa trasformarsi in azione, di piccoli gesti capaci di generare grandi cambiamenti e del futuro di questa esperienza collettiva.

Chi l’avrebbe mai detto (18,00)

L’ultimo appuntamento della settimana con Chi l’avrebbe mai detto è con don David Maria Riboldi, cappellano del carcere di Busto Arsizio e parroco di Sant’Anna a Busto Arsizio ma anche animatore e fondatore della cooperativa La Valle di Ezechiele di Fagnano Olona, e Nino Caianiello (per anni protagonista della scena politica del Varesotto ed ex detenuto). Con loro parleremo della situazione carceraria in Italia e dei progetti che aiutano detenuti ed ex detenuti a reinserirsi nella società.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

