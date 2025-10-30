“Malpensa: parla il territorio”, un convegno sul rapporto tra l’aeroporto e quel che c’è intorno

Una quindicina di diverse associazioni e comitati ambientalisti hanno organizzato un convegno dal titolo “Malpensa: parla il territorio” in programma il 14 novembre 2025 alla Sala Giovanni Paolo Il, alla Biblioteca Comunale di via Marconi 6 a Somma Lombardo, a partire dalle ore 20:45.

L’evento ha lo scopo di dibattere sul tema del rapporto tra aeroporto e territorio e tra territorio e i vari livelli istituzionali, con particolare riferimento ai progetti contenuti nel Masterplan, alle sue ricadute sull’area di riferimento e alle modalità di controllo e della logica dello sviluppo di Malpensa. L’evento si svolgerà con modalità di “tavola rotonda”, dove dialogheranno i vari rappresentanti delle Istituzioni sul Territorio invitati, a partire dal presidente del CUV, al Rrppresentante del raggruppamento dei Comuni di Seconda Fascia COR2, a quello dei Comuni dell’Ovest Ticino, fino al rappresentante del Nord-Milanese, nonché i rappresentanti di alcune delle associazioni o dei comitati facenti parte della Rete Comitati Malpensa RCM che hanno organizzato l’evento.

“L’invito a partecipare al dibattito è stato esteso ai Sindaci di una ampia parte del territorio, che crediamo sia sempre più coinvolto nelle scelte di sviluppo di un aeroporto che vuole raggiungere volumi di traffico di eccezionale entità, approvati recentemente dalla VIA. La serata sarà aperta agli interventi del pubblico, anche durante il dibattito. Crediamo che questo evento sia veramente di grande portata, poiché è la prima volta che un così ampio territorio si confronta, attraverso i propri rappresentanti istituzionali, sullo stesso tavolo, con la stessa voce, dialogando con le associazioni presenti sul territorio”.

Il convegno èrganizzato e sottoscritto dalle associazioni e comitati aderenti alla Rete Comitati Malpensa: • BICIPACE • CIRCOLO LEGAMBIENTE DI ABBIATEGRASSO • CIRCOLO LEGAMBIENTE DI BUSCATE • CIRCOLO LEGAMBIENTE DI BUSTO ARSIZIO • CIRCOLO LEGAMBIENTE DI CASSANO MAGNAGO • CIRCOLO LEGAMBIENTE DI GALLARATE • CIRCOLO LEGAMBIENTE DI TURBIGO • CIRCOLO LEGAMBIENTE IL PIOPPO OVEST TICINO E NOVARA • COMITATO SALVIAMO GLI ALBERI DI GALLARATE • COMITATO SOPRAVVIVERE A MALPENSA • COMITATO VIVERE A GOLASECCA • COORDINAMENTO SALVIAMO IL TICINO • ECOISTITUTO DELLA VALLE DEL TICINO • ITALIA NOSTRA • LIPU • NO POLO LOGISTICO CASTANO PRIMO • UNI.CO.MAL • VIVA VIA GAGGIO