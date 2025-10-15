Varese News

Marijuana e veicolo importato illegalmente: perquisizione della Finanza a ridosso del confine

L’operazione è stata condotta dalla Compagnia di Luino in un’azienda agricola dell’Alto Varesotto. Un arresto per droga e sequestro di un mezzo proveniente dalla Svizzera

I Finanzieri della Compagnia di Luino hanno portato a termine un’importante operazione di polizia economico-finanziaria nell’ambito dei controlli transfrontalieri. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione ritenuta attendibile, che ha fatto scattare gli approfondimenti investigativi attraverso le banche dati in uso al Corpo.

Al termine delle verifiche, in un’azienda agricola situata nei pressi del confine con la Svizzera, i militari hanno rinvenuto cinque sacchetti in cellophane contenenti circa 1,3 kg di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. Il materiale è stato immediatamente sequestrato.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Varese, l’indagato è stato posto agli arresti domiciliari.

Ma non solo droga. Durante le operazioni è stato anche individuato un mezzo agricolo con targa elvetica, risultato irregolarmente importato in Italia. Il proprietario è stato sanzionato per violazione delle disposizioni doganali e il mezzo è stato posto sotto sequestro amministrativo in attesa degli accertamenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – sede di Varese.

Pubblicato il 15 Ottobre 2025
