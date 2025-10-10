Varese News

Varese Laghi

Martedì 14 ottobre interruzione programmata dell’energia elettrica nella Casa di Comunità di Arcisate

I pazienti che avevano appuntamento negli ambulatori di Ortottica, Cardiologia, Allergologia e Counseling Viaggiatori Internazionali verranno ricontattati per la riprogrammazione delle visite

Generico 06 Oct 2025
Martedì 14 ottobre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 circa, la Casa di Comunità di Arcisate, in via Campi Maggiori 23, sarà interessata da un’interruzione programmata dell’energia elettrica.
Durante tale fascia oraria non saranno operativi:
  • il CUP (Centro Unico di Prenotazione);
  • gli sportelli Scelta e Revoca;
  • il Punto prelievi;
  • il servizio Vaccinazioni.
I pazienti che avevano appuntamento negli ambulatori di Ortottica, Cardiologia, Allergologia e Counseling Viaggiatori Internazionali verranno ricontattati per la riprogrammazione delle visite.
Restano invece regolarmente operativi:
  • gli ambulatori di Gastroenterologia;
  • gli Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFeC);
  • PUA
  • il servizio di Psicologia delle Cure Primarie.
Si precisa inoltre che tutti i servizi della sede di Via Matteotti 20 ad Arcisate – ADI, Protesica, Invalidi civili e Sportello prenotazione Commissione patenti – saranno regolarmente attivi.
L’azienda «ringrazia per la collaborazione e la comprensione per eventuali disagi».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.