Martedì 14 ottobre interruzione programmata dell’energia elettrica nella Casa di Comunità di Arcisate
I pazienti che avevano appuntamento negli ambulatori di Ortottica, Cardiologia, Allergologia e Counseling Viaggiatori Internazionali verranno ricontattati per la riprogrammazione delle visite
Martedì 14 ottobre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 circa, la Casa di Comunità di Arcisate, in via Campi Maggiori 23, sarà interessata da un’interruzione programmata dell’energia elettrica.
Durante tale fascia oraria non saranno operativi:
-
il CUP (Centro Unico di Prenotazione);
-
gli sportelli Scelta e Revoca;
-
il Punto prelievi;
-
il servizio Vaccinazioni.
I pazienti che avevano appuntamento negli ambulatori di Ortottica, Cardiologia, Allergologia e Counseling Viaggiatori Internazionali verranno ricontattati per la riprogrammazione delle visite.
Restano invece regolarmente operativi:
-
gli ambulatori di Gastroenterologia;
-
gli Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFeC);
-
PUA
-
il servizio di Psicologia delle Cure Primarie.
Si precisa inoltre che tutti i servizi della sede di Via Matteotti 20 ad Arcisate – ADI, Protesica, Invalidi civili e Sportello prenotazione Commissione patenti – saranno regolarmente attivi.
L’azienda «ringrazia per la collaborazione e la comprensione per eventuali disagi».
