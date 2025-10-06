Martedì in diretta su Radio Materia Art and Charity e la storia di Tito Olivato con la Cascina dei Poveri

Martedì il doppio appuntamento con le dirette di Radio Materia ci porta nell’arte, nel sociale e tra le antichissime cascine di Busto Arsizio. Alle 16,30 avremo come ospite Giovanni Tommasi, presidente dell’associazione ArtandCharity di Brunello mentre alle 18 avremo il professor Tito Olivato che ci racconterà del suo costante e prezioso lavoro di riemersione della storia e delle tradizioni legate alla Cascina dei poveri di Busto Arsizio, luogo con oltre 5 secoli di storia finito nel degrado e nel dimenticatoio.

Ospite della trasmissione realizzata con il contributo di CSV Insubria, avremo ArtandCharity di Brunello, formata da un gruppo di persone fortemente motivate ad operare nel sociale e insieme amanti della Cultura e dell’Arte​.

Tito Olivato è partito ad agosto del 2022 da solo nella sua battaglia per salvare uno dei luoghi più antichi e autentici di Busto Arsizio e cioè la Cascina dei Poveri. Nel giro di sette mesi ha creato un comitato che si è popolato di cittadini che hanno preso a cuore la sua battaglia, ha raccolto 7400 voti nella classifica dei Luoghi del Cuore del Fai facendo piazzare l’edificio storico al 39esimo posto su 37 mila siti partecipanti, ha riacceso l’attenzione dell’amministrazione comunale che ha effettuato una prima bonifica dell’area, ha creato eventi nella chiesetta adiacente, ha riunito gli ultimi abitanti della cascina e ha creato un piccolo coro e molte altre iniziative che animano questo luogo d’estate e d’inverno. In attesa di un recupero funzionale della struttura.

