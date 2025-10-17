Mastini pronti allo stress-test Feltre: obiettivo restare in alta quota

Il sesto turno di campionato potrebbe essere un primo vero spartiacque, certamente non definitivo, ma che potrebbe concedere importanti segnali e forse una prima indicazione di forze in campo tra parte altra e bassa della classifica IHL.

A Varese si gioca un turno importantissimo, con i vedrà i Mastini che scenderanno sul ghiaccio amico sfidando il Feltre (primo ingaggio sabato 18 ottobre ore 18:30) per una

gara che vedrà contrapposte due squadre che hanno iniziato la stagione con ambizioni importanti e che, anche se ancora in fase di aggiustamento, puntano a consolidare la loro posizione nella parte alta della classifica.

La situazione in classifica

I gialloneri presentano un bilancio molto positivo a livello di classifica, 11 punti conquistati in cinque partite, frutto di tre vittorie e una sola sconfitta. Attualmente, Varese occupa la terza posizione, a stretto contatto con Alleghe e Aosta, entrambe a 12 punti. La squadra ha dimostrato una grande prolificità offensiva, con 28 gol fatti consolidandosi come miglior attacco del campionato, anche se i 18 gol subiti colloca Varese come una delle difese meno attente del torneo.

Sette invece i punti che Feltre porta in dote e che posizionano i veneti in a metà classifica, situazione in parte bugiarda che – roster alla mano – non la dice tutta sul potenziale della squadra che, pur arrivando da una serie di risultati altalenanti, palesa una capacità offensiva di tutto rispetto.

C’è da dire che sulla situazione ha pesato molto l’assenza nelle ultime gare di Kadlec, giocatore faro della squadra, che ha dovuto lasciare il team per motivi personali. Il giocatore, secondo le ultime informazioni, sembra sia rientrato in Italia e dovrebbe essere a disposizione dell’allenatore Martin Ekrt per il match dell’Acinque Ice Arena.

A Varese serve continuità, e la prossima gara dovrà confermare le belle cose viste nello scorso turno, partendo dalla ritrovata forma di Pisarenko e del settore difensivo, che, come detto, rimane uno dei più perforati del campionato. Servirà proseguire nella corretta direzione anche nel reparto offensivo, ribadendo le belle cose viste in termini di impostazione e finalizzazione in attacco. Per molti motivi i bellunesi sono una squadra totalmente diversa da Bressanone, e non solo rispetto alla parte tecnica: servirà quindi regolare potenza di fuoco e sbarramento difensivo nel migliore dei modi per coach Da Rin. Bisognerà quindi lavorare su quelle sbavature che potrebbero dare pensieri alla squadra, e favorire le proverbiali ripartenze di Feltre.

Da sistemare anche le situazioni di superiorità numerica, che quest’anno ancora non hanno convinto e che negli scontri importanti faranno certamente la differenza. Appello anche ai tifosi gialloneri, visto che il classico “uomo in più” è sempre più necessario per una squadra come quella dei Mastini che ama essere coccolata dai propri supporter. Dirigono Bassani e L. Boverio, assistiti da Alberti e Brenna.

IHL (6a giornata – sabato 18 ottobre)

PROGRAMMA: Bressanone – Caldaro (ore 18); Fassa – Pergine; VARESE – Feltre (18,30); Alleghe – 3Zinnen Dol.; Valdifiemme – Aosta; Valpellice – Appiano (20,30).

CLASSIFICA: Alleghe, Aosta 12; VARESE, Caldaro 11; Valpellice, Appiano 9; Feltre 7; Fassa, Pergine 6; Bressanone 4; Valdifiemme 3; 3Zinnen Dolomites 0.

