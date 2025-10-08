Memoria, responsabilità e coraggio del fare. Le storie che hanno costruito Techint e ispirano il futuro
Nel libro "Testimonianze (quasi) eroiche" il giornalista Luciano Landoni racconta le vite di ingegneri e manager che hanno trasformato sfide globali in opere concrete. Un inno alla memoria e alla responsabilità come strumenti per non smettere di crescere
Gli esseri umani senza la memoria non sono nulla. Quando si è finito di leggere “Testimonianze (quasi) eroiche” (La Memoria del Mondo, 192 pp., collana Vitae) si comprende perché è così importante ricordare ciò che si è stati e ciò che si è fatto nella vita. E non solo per se stessi, ma anche per quelli che verranno.
Il giornalista economico Luciano Landoni, autore del libro, scegliendo la frase in esergo di José Saramago, “Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità forse non meritiamo di esistere”, rivela al lettore la chiave di lettura più importante del suo libro: la forza dell’esempio.
IL LAVORO COME UNA MISSIONE
Landoni ha raccolto le voci di un gruppo speciale di persone, venticinque tra dirigenti e tecnici, in gran parte ingegneri, oggi pensionati, che hanno lavorato per una vita alla Techint, Compagnia Tecnica Internazionale spa, la società di ingegneria fondata a Milano nel 1945 da Agostino Rocca, Aro per i suoi collaboratori.
Sono storie di lavoro. Vite vissute come una missione e raccontate con una spontaneità e una passione inusuali. Persone che hanno costruito progetti complessi in ogni angolo del mondo, portando con orgoglio la Techint ad essere un gruppo industriale globale nei settori della siderurgia, petrolio, sanità e ingegneria che impiega 78mila persone per un fatturato di 38 miliardi di dollari.
LA PASSIONE DEL FARE BENE
Il libro si apre con l’introduzione di Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano, che sottolinea come queste storie rappresentino «un tributo alla passione del fare e del fare bene» e raccontino una cultura aziendale costruita su integrità, innovazione e rispetto. Valori che nella sua prefazione Luigi Iperti, storico amministratore delegato di Techint, attribuisce all’unità e alla tenacia di una generazione di manager «pervasi dalla struggente nostalgia del fare, temprati da tanti ostacoli superati, quasi pronti a rispondere a una nuova chiamata».
RACCONTI DEGNI DI UN ROMANZO INDUSTRIALE
Da queste testimonianze emergono avventure professionali e umane che parlano di coraggio, responsabilità, amicizia e orgoglio per il proprio lavoro. Del resto progetti come la costruzione di un gasdotto da 1800 km per collegare i giacimenti di gas di Commodoro Rivadavia, nel sud dell’Argentina, con Bahia Blanca e Buenos Aires, sono degni di un romanzo industriale. Così come i complessi negoziati ad Abu Dhabi o i viaggi aerei nel bel mezzo di un ciclone in Messico, sono lo spunto per una riflessione più profonda sulla responsabilità di guidare persone e progetti. Alcuni protagonisti del libro hanno contribuito a costruire impianti siderurgici pionieristici come Propulsora Siderurgica in Argentina o l’acciaieria Sidor in Venezuela. Altri hanno aperto nuove strade nella sanità con la nascita di Humanitas. Ma tutti condividono una lezione semplice e potente: “fare bene” è una scelta che richiede impegno, visione e fiducia.
LA RIFLESSIONE SUL PRESENTE
Landoni intreccia i racconti individuali con una riflessione sul presente. Un’Italia che rischia di rassegnarsi a un “galleggiamento” mediocre, dove l’ascensore sociale sembra fermo e i giovani appaiono disillusi.
Il libro propone un antidoto efficace: recuperare esempi concreti di chi ha affrontato sfide reali senza scorciatoie, riassunto nel motto agostiniano “Le parole muovono, ma gli esempi trascinano”.
Dal punto di vista editoriale, il volume è anche un atto di responsabilità sociale d’impresa. Nato grazie al sostegno di Ernesto Bottone, anch’egli uno degli eroi e oggi amministratore delegato di Pomini Long Rolling Mills, che è parte del mondo Techint, “Testimonianze (quasi) eroiche” è pensato per ispirare soprattutto le nuove generazioni di ingegneri e manager.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.