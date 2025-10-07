Mezzo pesante bloccato sui binari al passaggio a livello di Parabiago: treni bloccati
I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per rimuovere il mezzo. Disagi anche al traffico viabilistico
Mezzo pesante bloccato sui binari al passaggio a livello tra via Sant’Anna e via Cesare Battisti a Parabiago nella tarda mattinata di martedì 7 ottobre. Dalle 11.30 circa in poi la circolazione ferroviaria tra Parabiago e Busto Arsizio è stata sospesa, e il comune di Parabiago segnala disagi anche al traffico viabilistico.
I Vigili del Fuoco stanno intervenendo per rimuovere il mezzo. Per permettere le operazioni di ripristino Trenord ha previsto diverse variazioni e cancellazioni ai treni lungo la direttrice.
