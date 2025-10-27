Minibasket inclusivo, la Varese Basket School lancia una raccolta fondi per lo sport accessibile

Una squadra dove contano la solidarietà, il rispetto e la voglia di stare insieme: è questo lo spirito della Varese Basket School, una giovane realtà nata tre anni fa dal sogno di Martino Rovera e Marco Passera, con l’obiettivo di usare il basket come strumento educativo per bambini e ragazzi.

Oggi la società lancia una campagna di raccolta fondi per sostenere il suo progetto più prezioso: il minibasket inclusivo, un percorso dedicato a bambini con disabilità, che ogni martedì pomeriggio si allenano insieme a compagni senza disabilità nella palestra Pellico. Un’ora di gioco, divertimento e normalità che lascia il segno.

Lo sport come luogo di incontro e crescita

La Varese Basket School conta oggi 300 bambini iscritti e 23 persone tra allenatori, educatori e tecnici. Ma il cuore pulsante è quel gruppo del martedì: 15 bambini con disabilità, seguiti da 6 allenatori e 8 coetanei, che imparano insieme il valore dell’inclusione attraverso il basket.

«Siamo partiti con un solo bambino, Giovanni. Oggi sono 15 i piccoli atleti con fragilità che giocano, si divertono e costruiscono relazioni» – Elia Somaschini, educatore e ideatore del progetto.

«È un’ora di normalità» racconta la mamma di un bambino autistico. «Un dono anche per noi genitori, che ci sentiamo meno soli» aggiunge un’altra mamma.

30 giorni per donare, una partita da vincere insieme

Nel mese della filantropia promosso dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, la VBS partecipa alla campagna “30 giorni per donare” con l’obiettivo di raccogliere 2.000 euro, già a metà raggiunti. La Fondazione raddoppierà ogni donazione ricevuta entro il 31 ottobre 2025.

Il ricavato servirà per: ampliare il progetto e accogliere nuovi bambini con disabilità, migliorare la qualità degli allenamenti, creare gruppi divisi per età per un approccio più personalizzato.

Come donare

Hai tempo fino al 31 ottobre per fare la tua parte:

Online: fondazionevaresotto.it/minibasket-inclusivo-volume-2

Bonifico bancario

IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911

Intestato a: Fondazione Comunitaria del Varesotto Ente Filantropico

Causale: Minibasket Inclusivo vol.2

Tramite QR code (anche sul sito e sui canali social)

Contatti

Email: segreteria@varesebasketschool.it

Sito web: www.varesebasketschool.it

Social: @varesebasketschool su Instagram e Facebook